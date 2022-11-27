الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب
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يشغل بال قطاع عريض من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية متابعة سعر الذهب بشكل مستمر، حيث إن الذهب سيكون من أهم المعادن الموجودة الآن، ويكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في مصر بدون مصنعية مع الساعات الأولى الصباحية عبر "جوجل".

سعر الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

 والمعدن الأصفر سيستخدم في أكثر من شيء، ويستخدمه عدد من المواطنين للحفاظ على المال، وخاصة في وقت انخفاض سيزيد قيمتها، كما أن يستخدمه البعض الآخر للاستثمار أو الادخار، وعلاوة على أن يكون معظم المواطنين يشترون الذهب بحال الزواج كمهر للزوجة.

ومن خلال هذا التقرير، وعبر موقع "الدستور"، نشر لكم أسعار الذهب في مختلف أنواعه بمصر اليوم الأحد، في أسواق الصاغة.  

سعر الذهب اليوم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

  • سعر جرام الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 عيار 24 سجل 2651,5 جنيهًا للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 عيار 21 الأكثر شيوعًا 1445 جنيهًا.
  • ووصل سعر جرام الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 عيار 18 إلى 1238 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 إلى 11200 جنيهًا، وقد تختلف الأسعار من تاجر لآخر، ويساوي في هذا السعر قيمة الذهب بالجنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

وصل سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 بحلول التعاملات المسائية أمس السبت، إلى نحو 1756 دولارًا للأوقية، وتكون بنسبة زيادة قدرها 0.38%، طبقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار  الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في مصر بالمصنعية، من محل لمحل صاغة لآخر، وسيتراوح متوسط أسعار المصنعية والدمغة في جميع محلات الصاغة ما بين 30 جنيهًا و65 جنيهًا باختلاف أنواع عيار الذهب، وتكون باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى محافظة  أخرى ومن تاجر إلى تاجر آخر.

وبالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أنه مازال هناك إقبال على شراء الذهب من التجار.

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وائل لطفي

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