الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022

سيطر علي سوق الصاغة، اليوم الجمعة، تضارب في سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022 وشهد تغيرات مفاجئة بين الصعود والهبوط حيث وصل سعر عيار 21 الي نحو 1440 جنيه ثم عاود بعدها الهبوط الي 1430 جنيه واستقر حاليا عند 1420 جنيه للجرام ، حيث شهد الذهب ارتفاعات بقيمة 50 جنيه خلال تداولات أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وعلق لطفي منيب، نائب رئيس شعبة المجوهرات والذهب بالغرف التجارية، علي هذا الاداء قائلًا إن هناك عدم استقرار في أسعار الذهب بسبب قلة المعروض وزيادة حجم الطلب علي الذهب في حين أن هناك أعداد كبيرة من المستثمرين يقومون بالمضاربة في الذهب حاليًا وشراء سبائك وجنيهات الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وتابع "منيب" في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن البورصات العالمية شهدت موجة الصعود والهبوط في أسعار الذهب وهذا أدي إلى حالة من عدم الاستقرار إضافة إلي ارتفاع أسعار الدولار عالميًا بعد قرارات البنك الفيدالي الامريكي الأخيرة، مشيرًا إلى أن استقرار السوق غير معلوم لاحد والسوق يشهد تغيرات كبيرة خلال الايام الحالية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر عيار 18 سجل نحو 1217 جنيهات.

سعر عيار 21 سجل نحو 1420 جنيهات.

سعر عيار 24 سجل نحو 1624 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022 نحو 1360 جنيها.

سعر اوقية الذهب عالميا سجل نحو 1750 دولار.

وأثارت قرارات دولة غانا ثاني أكبر منتجي الذهب على مستوى العالم، بالزام شركات تعدين الذهب الكبرى لديها بالاحتفاظ بنسبة 20% من إنتاج الذهب، من أجل بيعه إلى البنك المركزي في غانا، حالة من الترقب وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

كما أمرت الحكومة عمال مناجم الذهب الصغار ببيع ذهبهم إلى شركة تسويق المعادن الثمينة المملوكة للدولة Precious Minerals Marketing Co.

وتأتي تلك القرارات بشأن شراء البنك المركزي 20% من إنتاج الذهب المحلي لغانا، في الوقت الذي تشرع فيه الحكومة باتباع خطة لمقايضة الذهب بالوقود، في محاولة لخفض الطلب على الدولار. التي تعد ثاني أكبر منتجي الذهب على مستوى العالم – شركات تعدين الذهب الكبرى لديها بالاحتفاظ بنسبة 20% من إنتاج الذهب، من أجل بيعه إلى البنك المركزي في غانا.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأخير الصادر دعم معظم مسؤولي البنك مسألة إبطاء وتيرة رفع الفائدة قريبا، وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 5.70 دولار أو 0.3% إلى 1745.60 دولار للأونصة.

وتلقى المعدن الأصفر دعماً من ضعف الدولار الأميركي الذي تراجع بنحو 0.9%، الأمر الذي يساعد في زيادة جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وتوقع محللون في شركة الأبحاث البريطانية Metals Focus انخفاض متوسط أسعار الذهب بنسبة 10٪ العام المقبل، لتصل إلى أدنى مستوى لها في الربع الرابع عند أدنى مستوى لها في 4 سنوات عند حوالي 1500 دولار للأوقية.

وقال المحللون إن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على عائدات الدولار والسندات الأمريكية ستظل أكبر رياح معاكسة للذهب في العام الجديد.