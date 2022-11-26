شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن النفيس

شهدت أسواق الصاغة على مدار الأيام الماضية عدم استقرار في أسعار الذهب، حيث ارتفعت اليوم إلى أسعار قياسية بعد أن سجل سعر عيار 21 نحو 1435 جنيه لأول مرة في التاريخ يشهد سوق الذهب ارتفاعات غير مسبوقة خلال أسبوع.

وقال لطفي منيب نائب رئيس شعبة المجوهرات والمعادن النفيسة، إن الطلب على الذهب أكبر من الكميات المعروضة في السوق المحلي بسبب نقص خام الذهب وصعوبة استيراده بسبب عدم توافر السيولة من العملة، مشيرا إلى زيادة الطلب علي الذهب كملاز أمن للادخار والاستثمار في الوقت الحالي.

وتابع «منيب» في تصريحات لـ«الدستور» أن انخفاض أسعار الذهب يتوقف على توفير السيولة من العملة لإمكانية استيراد المشغولات الذهبية من الخارج أو هدوء حركة الشراء التي يشهدها أسواق الصاغة في مصر حاليا بسبب اتجاه التجار والمستثمرين للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالاتي

سعر عيار 18 سجل نحو 1230 جنيها.

سعر عيار 21 سجل نحو 1435 جنيها.

سعر عيار 24 سجل نحو 1640 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 11480جنيها.