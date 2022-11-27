رفع سعر تذاكر النقل فى باريس وضواحيها

أفادت قناة BFM الفرنسية التليفزيونية، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع رفع سعر تذاكر النقل الفردية والبطاقات الإلكترونية في باريس وضواحيها بنسبة 20% مع بداية العام الجديد.

وقالت: "اعتبارا من 1 يناير المقبل، قد يرتفع سعر تذكرة الرحلة الواحدة من 1.9 يورو حاليا إلى 2.3 يورو، بالإضافة إلى ذلك، سترتفع أيضا تكلفة بطاقة Navigo الإلكترونية، الصالحة لمدة شهر واحد، إلى 90 يورو بدلا من 75.2 يورو حاليا".

ومن المتوقع أن تذهب هذه الرسوم الجديدة لصالح صندوق عمال النقل بمبلغ وقدره 440 مليون يورو خلال العام الواحد، وعلى الأغلب لزيادة رواتب الموظفين.