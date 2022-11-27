الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رفع سعر تذاكر النقل فى باريس وضواحيها

أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة BFM  الفرنسية التليفزيونية، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع رفع سعر تذاكر النقل الفردية والبطاقات الإلكترونية في باريس وضواحيها بنسبة 20% مع بداية العام الجديد.

وقالت: "اعتبارا من 1 يناير المقبل، قد يرتفع سعر تذكرة الرحلة الواحدة من 1.9 يورو حاليا إلى 2.3 يورو، بالإضافة إلى ذلك، سترتفع أيضا تكلفة بطاقة Navigo الإلكترونية، الصالحة لمدة شهر واحد، إلى 90 يورو بدلا من 75.2 يورو حاليا".

ومن المتوقع أن تذهب هذه الرسوم الجديدة لصالح صندوق عمال النقل بمبلغ وقدره 440 مليون يورو خلال العام الواحد، وعلى الأغلب لزيادة رواتب الموظفين.

رفع سعر تذاكر النقل الفردية رفع سعر تذاكر البطاقات الإلكترونية باريس عمال النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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