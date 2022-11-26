مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 والمعاشات.. ومرتبات موظفي الدولة

أصبحت مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 قبلة البحث لأكثر من 10 ملايين مواطنين من المتقاعدين عن العمل في مختلف محافظات الجمهورية عبر المنصات الإلكترونية مؤخرًا، وذلك مع نهاية شهر نوفمبر وإعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تحويل أموال المعاشات لمنافذ الصرف المعتمدة.

فيما أعلنت أيضا وزارة المالية عن توقيت صرف رواتب موظفي الدولة من خلال الجدول الزمني الذي يصدر بشكل ربع سنوي لتنظيم حركة الصرف من ماكينات الصرف الألي للبنوك ATM.

مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 للمعلمين

أيام قليلة ويتم صرف معاشات المتقاعدين عن العمل بلوغ سن الـ 60 والذي يقره قانون العمل المصري بالزيادات الاستثنائية التي اعتمدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمواجهة غلاء المعيشة حيث حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الفترة من (1-6) لصرف أصحاب المعاشات من المنافذ المعتمدة.

تخصص يومي (1-2) لصرف أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه شهريا.

تخصص يومي (3-4) لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 1000 جنيه والأقل من 2000 جنيه شهريا.

تخصص يومي (5-6) لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه شهريا.

وبذلك يتم تخفيف حدة الزحام عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو المنافذ المخصصة لصرف أصحاب المعاشات أو المستفيدين من كافة محافظات الجمهورية.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

حددت الحكومة المصرية مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 ومواعيد مختلفة لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك حيث خصصت وزارة المالية الفترة من الفترة من 24 - 27 ديسمبر للصرف وفقا للكتاب الدوري فيما حددت الفترة من 28 -31 لصرف رواتب الموظفين المتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم.

وخصصت وزارة المالية يوم الأربعاء 24 لصرف مرتبات موظفي وزارات ( التضامن الاجتماعي، النقل، القوى العاملة، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الاتصالات، التموين، الصحة، البيئة، الطيران المدني،….).

خصصت وزارة المالية يوم الخميس 25 لصرف مرتبات موظفي وزارات ( الإنتاج الحربي، الداخلية، الأوقاف، الإسكان، التجارة والصناعة، البترول، الآثار، الثقافة، السياحة،…..).

خصصت وزارة المالية يوم السبت 27 لصرف مرتبات موظفي وزارات ( التنمية المحلية، التعليم العالي، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط،…).

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