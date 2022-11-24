نقدم لكم مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، حيث يبحث الكثير من الموظفين والعمال بالحكومة والقطاعات الخاصة مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 وذلك عبر محركات البحث، وجاء ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

وشهد موقع البحث العالمي و الأكثر شهرة «جوجل»، و منصات التواصل الاجتماعي، في البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، خاصة بعد تخفيض المالية موعد الصرف ليومين بدلاً من ثلاثة أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

نظرًا لعمليات البحث المتكررة عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، من قبل الكثير من موظفي وعمال الحكومات والقطاعات الخاصة، من كافة أنحاء الجمهورية.

يستعرض «الدستور» ضمن سلسلة الخدمية التي يقدمها لقرائه على مدارس الساعة عبر بوابته الإلكترونية و مواقعه على التواصل الاجتماعي كافة التفاصيل الخاصة بمرتبات شهر ديسمبر.

مرتبات شهر ديسمبر 2022.. مواعيد صرف

أعلنت وزارة المالية عن صرف مرتبات شهر ديسمبر قبل يوم من الموعد المحدد للصرف المرتبات، ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر ويوم الخميس الموافق 22 ديسمبر.

وقسمت وزارة المالية الوزارات والهيئات إلى يومين، حيث يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2023 ويوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023.

وكان من المفترض أن يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر على 3 أيام تم تخفيضهم إلى يومين.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

كما بدأ اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في القطاع الخاص والعام ويستمر صرف المرتبات حتى يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، وذلك في 66 وزارة وهيئة حكومية، ويتم صرف باقي مرتبات الموظفين في أيام الاثنين الموافق 28 نوفمبر ويوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر ويوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر.

وتصرف الوزارات والهيئات التالية (وزارة الثقافة، مجلس النواب، وزارة الآثار، وزارة الاتصالات، وزارة القوى العاملة، وزارة السياحة، وزارة البترول، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، مرتبات شهر نوفمبر اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022.