الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات»: 10.61 مليار جنيه معاشات منصرفة بالبريد بنهاية الربع الثالث

جريدة الدستور
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات خلال الربع الثالث للعام الحالي، عن أن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2022 بلغت نحو 630 شركة مقارنة بـ580 شركة تم تأسيسها خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2021. 

شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها

في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 476.10 مليون جنيه خلال  الفترة يوليو - سبتمبر 2022 مقارنًة بـ 625.46 مليون جنيه خلال الفترة  يوليو - سبتمبر 2021.

وأكد التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، ارتفاع عدد مكاتب البريد في مصر إلى 4325 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 4088 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2021 بمعدل نمو سنوي 5.80.%.

مكاتب البريد

في حين أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد واحد بلغ نحو 24.294 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 25.248 ألف مواطن خالل الفترة يوليو - سبتمبر 2021 وبمعدل تغير وتراجع سنوي  3.78.%.

عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد

وأوضح التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من بمكاتب البريد بلغ نحو 5.09 مليون مستفيد بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 7.08 مليون مستفيد بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2021.

قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد

وأوضح التقرير أن قيمة المعاشات التي تمت من مكاتب البريد بلغت 10.61 مليار جنيه بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 9.09 مليار جنيه بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2021.

تطور قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية

وأشار التقرير إلى أن قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجلت 1188 نقطة خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 1658 نقطة خالل الفترة يوليو - سبتمبر 2021.

يتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات سبع شركات تضم راية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامي، والشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للاقمار الصناعية "نايل سات"، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

 

مؤشرات الاتصالات خلال الربع الثالث
مؤشرات الاتصالات خلال الربع الثالث
مؤشرات قطاع البريد بالربع الثالث
مؤشرات قطاع البريد بالربع الثالث
عدد الشركات التي تم تاسيسها بالقطاع بالربع الثالث
عدد الشركات التي تم تاسيسها بالقطاع بالربع الثالث
مؤشرات قطاع الاتصالات بالبورصة الربع الثالث
مؤشرات قطاع الاتصالات بالبورصة الربع الثالث
شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها مكاتب البريد قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد تطور قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«الاتصالات»: 10.61 مليار جنيه معاشات منصرفة بالبريد بنهاية الربع الثالث

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