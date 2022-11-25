الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 25-11-2022

الدولار
الدولار
ads

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث استقر عند 24.50 جنيه حسب شاشات البنك المركزي المصري، ومن المتوقع أن تستقر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة وغدًا السبت بسبب توقف حركة التداول في البنوك التي تحصل على راحتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

«شفرة» تردد قناة bein sports المفتوحة والمباريات المتوفرة في كأس العالم قطر

واتجهت أغلب العملات العربية والأجنبية نحو الاستقرار خلال التعاملات وخاصة الريال السعودي واليورو والجنيه الاسترليني.

تخزين الذهب فى الصين.. مخطط صينى للتخلص من الدولار الأمريكى

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم.

سعر الدولار اليوم 

 

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجلت 24.50 جنيه للشراء، 24.57 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.52 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.
  • سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.53 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 24.56 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.
  • سعر الدولار في المصرف المتحد: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

انخفاض سعر نفط عُمان الرسمى بواقع 4 دولارات و31 سنتًا

انخفاض في سعر برميل النفط الكويتي لـ85.80 دولار

  • سعر الدولار في البنك الأهلي القطري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك المشرق: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية 

  • سعر دولار أمريكى​ : شراء 24.5022 جنيه، وللبيع 24.5778جنيه
  • سعر يورو​ : شراء 25.4848 جنيه، وللبيع 25.5732 جنيه
  • سعر جنيه إسترلينى​ : شراء 29.6844 جنيه، وللبيع 29.7858 جنيه
  • سعر فرنك سويسرى​: شراء 25.9557 جنيه، وللبيع26.0468 جنيه
  • سعر 100 ين يابانى​: شراء 17.7180 جنيه، وللبيع 17.7765 جنيه
  • سعر اليوان الصينى​: شراء 3.4259 جنيه، وللبيع 3.4384 جنيه
txt

ارتفاع الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 24/11/2022

  • سعر ريال سعودى​: شراء6.5191 جنيه، وللبيع 6.5410 جنيه
  • سعر دينار كويتى​: شراء79.7054 جنيه، وللبيع 79.9771 جنيه
  • سعر درهم اماراتى​: شراء6.6705 جنيه، وللبيع 6.6917 جنيه

 

الدولار العملات ريال سعودي يورو دينار كويتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

لجنة دولية: أكثر من 15 ألف شخص فُقدوا خلال الحرب فى أوكرانيا

فرنسا.. التحقيق مع سائق أذاع القرآن داخل حافلة عمومية

اعرف أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-11-2022

تصادم ثقبين أسودين يخلق «حدثا لم يسبق له مثيل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)