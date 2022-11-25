سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 25-11-2022

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث استقر عند 24.50 جنيه حسب شاشات البنك المركزي المصري، ومن المتوقع أن تستقر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة وغدًا السبت بسبب توقف حركة التداول في البنوك التي تحصل على راحتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

واتجهت أغلب العملات العربية والأجنبية نحو الاستقرار خلال التعاملات وخاصة الريال السعودي واليورو والجنيه الاسترليني.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجلت 24.50 جنيه للشراء، 24.57 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.52 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.53 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 24.56 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر دولار أمريكى​ : شراء 24.5022 جنيه، وللبيع 24.5778جنيه

سعر يورو​ : شراء 25.4848 جنيه، وللبيع 25.5732 جنيه

سعر جنيه إسترلينى​ : شراء 29.6844 جنيه، وللبيع 29.7858 جنيه

سعر فرنك سويسرى​: شراء 25.9557 جنيه، وللبيع26.0468 جنيه

سعر 100 ين يابانى​: شراء 17.7180 جنيه، وللبيع 17.7765 جنيه

سعر اليوان الصينى​: شراء 3.4259 جنيه، وللبيع 3.4384 جنيه