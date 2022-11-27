الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كندا يودع كأس العالم بهزيمة ثقيلة أمام كرواتيا

كرامارايتش
كرامارايتش
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حقق منتخب كرواتيا انتصارًا عريضًا على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

هدف كندا الأول جاء عن طريق نجمهم الأول ألفونسو ديفيز في الدقيقة الثانية بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من تاجون بوكانان من الجهة اليمنى.

وسجل أندري كراماريتش هدف التعادل لـ كرواتيا في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية رائعة من متابعة لتمريرة زميله إيفان بريسيتش.

وفي الدقيقة 44، سجل ماركو ليفايا الهدف الثاني لـ كرواتيا من متابعة لتمريرة جورانوفيتش، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق مودريتش بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، عاد أندري كراماريتش ليسجل الهدف الثاني له والثالث للكروات في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة إيفان بريسيتش ليطلق تسديدة رائعة بيمناه في الزاوية اليسرى لمرمى كندا.

وأكد لوفرو ماخير انتصار كرواتيا بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 94 من متابعة لتمريرة أورسيتش.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد كرواتيا لـ4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد كندا عند صفر من النقاط، ليودع البطولة كثاني المودعين بعد منتخب قطر.

تشكيل كندا أمام كرواتيا في كأس العالم

في حراسة المرمى: ميلان بوريان.

خط الدفاع: أتيبا هوتشينسون- أليستاير جونستون- كمال ميلر- ستيفن فيتوريا.

خط الوسط: ريتشي لاريا- سايل لارين- ستيفن أوستاكيو.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد- ألفونسو ديفيز- تاجون بوكان.

تشكيل كرواتيا أمام كندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل كرواتيا أمام كندا في كأس العالم 2022، فشهد تواجد لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني أساسيًا، حيث جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: دومينيك لوفاكوفيتش.

خط الدفاع: ديان لوفرين- بورنا سوسا- جاسكو جفارديول- جوسيب جورانوفيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: أندري كراماريتش- ماركو ليفايا- إيفان بريسيتش.

يُذكر أن منتخب كرواتيا تعادل في الجولة الأولى أمام المغرب سلبًا دون أهداف، فيما خسر المنتخب الكندي أمام بلجيكا بهدف دون مقابل سجله ميشي باتشواي.

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