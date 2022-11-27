ارتفاع جديد في سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار اليوم الأحد – بداية تعاملات الاسبوع – ارتفاع جديد حيث وصل إلى 24: 57 جنيها للبيع حسب شاشات البنك المركزي المصري، كما ارتفع في البنوك العاملة في مصر سواء العربية أو الأجنبية.
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه
واتجه سعر الدولار إلى الارتفاع مع بداية نوفمبر الجاري، عندما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري ما أدى إلى تسجيل العملات ارتفاعات قياسية أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم.
سعر الدولار اليوم الأحد
- سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.5025 جنيه للشراء، و24.5783 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار في بنك مصر 24.48 جنيه للشراء، و24.53 للبيع.
- حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 24.48 جنيه للشراء، و24.53 للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 24.51 جنيه للشراء، و24.58 للبيع.
- سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 24.52 جنيه للشراء، و24.58 للبيع.
- بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 24.53 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.
- وصل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري : 24.52 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.
- سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 24.56 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك بلوم مصر، إلى 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.
- بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني : 24.53 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.
- بلغ سعر الدولار في بنك المشرق : 24.59 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد
العملة
شراء
بيع
|سعر الدولار أمريكى
|24.5025 جنيه
|24.5783 جنيه
|سعر اليورو
|25.4703 جنيه
|25.5590 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|29.6309 جنيه
|29.7324 جنيه
|سعر فرنك سويسرى
|25.9094 جنيه
|26.0006 جنيه
|100 ين يابانى
|17.6112 جنيه
|17.6695 جنيه
|سعر ريال سعودى
|6.5201 جنيه
|6.5411 جنيه
|سعر دينار كويتى
|79.6959 جنيه
|79.9685 جنيه
|سعر درهم اماراتى
|6.6699 جنيه
|6.6924 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|3.4190 جنيه
|3.4307 جنيه