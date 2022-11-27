الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد في سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية

جريدة الدستور
ads

سجل سعر الدولار اليوم الأحد – بداية تعاملات الاسبوع – ارتفاع جديد حيث وصل إلى 24: 57 جنيها للبيع حسب شاشات البنك المركزي المصري، كما ارتفع في البنوك العاملة في مصر سواء العربية أو الأجنبية.

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه 

واتجه سعر الدولار إلى الارتفاع مع بداية نوفمبر الجاري، عندما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري ما أدى إلى تسجيل العملات ارتفاعات قياسية أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم.

سعر الدولار اليوم الأحد 

  • سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.5025 جنيه للشراء، و24.5783 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في بنك مصر 24.48 جنيه للشراء، و24.53 للبيع.
  • حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 24.48 جنيه للشراء، و24.53 للبيع.
  • وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى  24.51 جنيه للشراء، و24.58 للبيع.
  • سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 24.52 جنيه للشراء، و24.58 للبيع.

شعبة الذهب: 159 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال أسبوع

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 فى البنوك المصرية

  • بلغ سعر الدولار في  بنك التعمير والإسكان 24.53 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.
  • وصل سعر الدولار في  البنك الأهلي القطري :  24.52 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.
  • سجل سعر الدولار في  البنك المصري الخليجي 24.56 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.
  • وصل سعر الدولار في بنك بلوم مصر، إلى 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني : 24.53 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.
txt

انخفاض أسعار البترول تأثرًا بإعلان الصين ارتفاع الإصابات بكورونا

  • بلغ  سعر الدولار في بنك المشرق : 24.59 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 

العملة

شراء

بيع

سعر الدولار أمريكى​24.5025 جنيه 24.5783 جنيه
سعر اليورو​25.4703 جنيه25.5590 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​29.6309 جنيه29.7324 جنيه
سعر فرنك سويسرى​25.9094 جنيه26.0006 جنيه
100 ين يابانى​17.6112 جنيه17.6695 جنيه
سعر ريال سعودى​6.5201 جنيه6.5411 جنيه
سعر دينار كويتى​79.6959 جنيه79.9685 جنيه
سعر درهم اماراتى​6.6699 جنيه6.6924 جنيه
سعر اليوان الصينى​3.4190 جنيه3.4307 جنيه

 

 

 

 

 

الدولار العملات اليورو​ ريال سعودى​ دينار كويتى​ سعر الدولار سعر الدولار اليوم الأحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

أول تعليق من أردوغان على لقاء الرئيس السيسى

رغم تشديدات «التعليم».. أزمة فى مدارس الإسكندرية بسبب طباعة امتحانات نوفمبر

لماذا يمثل انتحار علياء عامر مأساة إنسانية؟.. «الباز» يجيب

ارتفاع جديد في سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»