ارتفاع جديد في سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد – بداية تعاملات الاسبوع – ارتفاع جديد حيث وصل إلى 24: 57 جنيها للبيع حسب شاشات البنك المركزي المصري، كما ارتفع في البنوك العاملة في مصر سواء العربية أو الأجنبية.

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه

واتجه سعر الدولار إلى الارتفاع مع بداية نوفمبر الجاري، عندما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري ما أدى إلى تسجيل العملات ارتفاعات قياسية أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم.

سعر الدولار اليوم الأحد

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.5025 جنيه للشراء، و24.5783 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 24.48 جنيه للشراء، و24.53 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 24.48 جنيه للشراء، و24.53 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 24.51 جنيه للشراء، و24.58 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 24.52 جنيه للشراء، و24.58 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 24.53 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري : 24.52 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 24.56 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك بلوم مصر، إلى 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني : 24.53 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق : 24.59 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد