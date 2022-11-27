انخفاض أسعار البترول تأثرا بإعلان الصين ارتفاع الإصابات بكورونا

واصلت أسعار البترول انخفاضها، اليوم الأحد ، متأثرة بإعلان الصين أكبر مستورد للنفط ارتفاعات قياسية جديدة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، مع استمرار فرض حظر التنقل وقيود أخرى بهدف السيطرة على تفشي المرض.

وعلى جانب آخر ذكر دبلوماسيون أوربيون، أن اجتماعاً لممثلى حكومات الاتحاد الأوروبي كان مقرراً له، مساء يوم الجمعة، لمناقشة مقترح فرض سقف سعرى على النفط الروسي إلا أن الاجتماع تم تأجيله .

وكشف بيان لوزارة البترول، ان خام برنت حقق 83.63 دولار،فيما سجل خام غرب تكساس76.28 دولار، وحقق خام أوبك 81.52 دولار .