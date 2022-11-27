الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض أسعار البترول تأثرا بإعلان الصين ارتفاع الإصابات بكورونا

أرشيفية
أرشيفية
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واصلت أسعار البترول انخفاضها، اليوم الأحد ، متأثرة بإعلان الصين أكبر مستورد للنفط ارتفاعات قياسية جديدة للإصابات اليومية  بفيروس كورونا المستجد، مع استمرار فرض حظر التنقل وقيود أخرى بهدف السيطرة على تفشي المرض.

وعلى جانب آخر ذكر دبلوماسيون أوربيون، أن اجتماعاً لممثلى حكومات الاتحاد الأوروبي كان مقرراً له، مساء يوم الجمعة، لمناقشة مقترح فرض سقف سعرى على النفط الروسي إلا أن الاجتماع تم تأجيله .

وكشف بيان لوزارة البترول، ان خام برنت حقق 83.63 دولار،فيما سجل خام غرب تكساس76.28 دولار، وحقق خام أوبك 81.52 دولار .

ارتفاع الإصابات بكوفيد البترول والثروة المعدنية البترول والغاز أسعار البترول المهندس طارق الملا وزير البترول انخفاض اسعار البترول النفط الروسي

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