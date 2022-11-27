الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. كرواتيا يتقدم على كندا بهدفين لهدف فى كأس العالم

كرواتيا
كرواتيا
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تقدم منتخب كرواتيا على نظيره كندا بهدفين لهدف في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

هدف كندا الأول جاء عن طريق نجمهم الأول ألفونسو ديفيز في الدقيقة الثانية بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من تاجون بوكانان من الجهة اليمنى.

وسجل أندري كراماريتش هدف التعادل لـ كرواتيا في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية رائعة من متابعة لتمريرة زميله إيفان بريسيتش.

وفي الدقيقة 44، سجل ماركو ليفايا الهدف الثاني لـ كرواتيا من متابعة لتمريرة جورانوفيتش، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق مودريتش بهدفين لهدف.

تشكيل كندا أمام كرواتيا في كأس العالم

في حراسة المرمى: ميلان بوريان.

خط الدفاع: أتيبا هوتشينسون- أليستاير جونستون- كمال ميلر- ستيفن فيتوريا.

خط الوسط: ريتشي لاريا- سايل لارين- ستيفن أوستاكيو.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد- ألفونسو ديفيز- تاجون بوكان.

تشكيل كرواتيا أمام كندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل كرواتيا أمام كندا في كأس العالم 2022، فشهد تواجد لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني أساسيًا، حيث جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: دومينيك لوفاكوفيتش.

خط الدفاع: ديان لوفرين- بورنا سوسا- جاسكو جفارديول- جوسيب جورانوفيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: أندري كراماريتش- ماركو ليفايا- إيفان بريسيتش.

يُذكر أن منتخب كرواتيا تعادل في الجولة الأولى أمام المغرب سلبًا بدون أهداف، فيما خسر المنتخب الكندي أمام بلجيكا بهدف دون مقابل سجله ميشي باتشواي.

يشارك منتخب كندا في بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الوحيدة في نسخة 1986.

كأس العالم 1986 استضافتها المكسيك، وأوقعت القرعة المنتخب الكندي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الاتحاد السوفيتي، وفرنسا، والمجر.

واحتل المنتخب الكندي قاع المجموعة بعد خسارته المباريات الثلاث وبدون نقاط.

اللقب: أوراق القيقب، وهو النبات الموجود على علم كندا.

تصنيف فيفا: 41

أفضل تصنيف: 33 في فبراير 2022

أسوأ تصنيف: 122 في أغسطس وأكتوبر 2014.
أفضل مشاركة في المونديال: المشاركة الوحيدة له في دور المجموعات 1986.

كرواتيا كندا كأس العالم ديفيز ألفونسو ديفيز كراماريتش ليفايا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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