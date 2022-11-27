المغرب تضرب بلجيكا بثنائية وتعزز حظوظها فى بلوغ ثمن نهائى كأس العالم 2022

حقق المنتخب المغربي، فوزًا غاليًا، بتغلبه على نظيره البلجيكي، بهدفين دون رد،، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (الثمامة)، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم 2022.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب المغرب، رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة "مؤقتًا"، انتظارًا لما ستسفر عنه مواجهة كرواتيا وكندا. بينما تجمد رصيد بلجيكا، عند 3 نقاط، في المركز الثاني.

افتتح منتخب «أسود الأطلس»، التسجيل في الدقيقة 73، عبر البديل عبدالحميد صابري، ثم أضاف زكريا أبوخلال، الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتحصد المغرب، ثلاث نقاط ثمينة.

وسيلتقى منتخبا كرواتيا وكندا، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمع الفريقين، على ملعب (خليفة الدولي).

الشوط الأول

وفي عملية الإحماء خرج ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب من التشكيل الأساسي، للإصابة وشارك بدلًا منه منير المحمدي.

وكان منتخب المغرب المبادر بالخطورة بعدما قام حكيم زياش بعرضية في الدقيقة الأولى، جاءت في يد تيبو كورتوا.

ورد سريعًا ميتشي باتشواي بعدما انفرد بمرمى المحمدي بعد تمريرة رائعة من ثورجان هازارد، لكن تسديدة الأولى تصدى لها حارس المغرب وأبعدها لركلة ركنية في الدقيقة 4.

وشهدت الدقيقة 16 رأسية من أونانا متوسط ميدان بلجيكا، بعد ركنية علت مرمى المحمدي، ثم في الدقيقة 18 تصدى المحمدي بسهولة لتسديدة توماس مونييه.

وعادت المغرب بعد ذلك بهجمتين في الدقيقة 20 بتسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لزياش علت مرمى كورتوا، ثم أضاع حكيمي فرصة خطيرة بالدقيقة 34 بعدما انفرد من الجبهة اليمنى بمرمى كورتوا لكن سدد كرة فوق مرمى الحارس البلجيكي بعيدًا.

ومن ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة باغت زياش كورتوا، من ركلة حرة مخادعة سكنت شباك حارس ريال مدريد لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة لتقنية "الفار" بداعي التسلل.، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الفريقان الشوط الثاني، بشكل قوى، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

الدقيقة 51، تسديدة قوية من حكيم زياش من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس ثيبو كورتوا من منتصف مرماه.

الدقيقة 52، مر إدين هازارد بشكل رائع من جهة اليمين ثم سدد كرة قوية أبعدها الحارس منير المحمدي من يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

الدقيقة 57، سفيان بوفال مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم سدد كرة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وأجرى منتخب بلجيكا، تبديلين، في الدقيقة الستين، بنزول دريس ميرتنز، بدلًا من إدين هازارد، ونزول يوري تيليمانس، بدلًا من أمادو أونانا.

الدقيقة 65، تسديدة قوية من دريس ميرتنز من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس منير المحمدي من يمين مرماه.

الدقيقة 67، أجرت المغرب، تبديلين، في الدقيقة 67، بنزول عبدالحميد صابري، بدلا من سليم أملاح، ونزول يحيى عطية الله بدلًا من أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 73، تمكن البديل عبدالحميد صابري، من تسجيل هدف التقدم في شباك بلجيكا، من ركلة حرة نُفذت من جهة اليمين عن طريق تسديدة من عبد الحميد الصابري مرت إلى يمين المرمى.

الدقيقة 75، أجرت بلجيكا، تبديلين، بنزول شارل دي كاتيلايير بدلًأ من ميتشي باتشواي، ونزول لياندرو تروسارد، بدلًا من ثورجان هازارد.

وأجرى المنتخب المغربي، التبديل الخامس، بنزول جواد الياميق، بدلًا من عز الدين أوناحي.

في الدقيقة 82، ركلة ركنية لصالح منتخب بلجيكا من جهة اليمين نفذها كيفين دي بروين عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها يان فيرتونخن برأسية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وحاول منتخب بلجيكا، تكثيف هجماته، على أمل إدراك التعادل، لكن الدفاع المغربي وقف حائلًا دون هز شباكه.

وفي الوقت الذي يهاجم فيه المنتخب البلجيكي، بحثًا عن هدف التعادل، سجل المنتخب المغربي، الهدف الثاني عبر زكريا أبو خلال، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم «أسود الأطلس» اللقاء لصالحهم.

