أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات نصف العام 2023، والذي قد حددته وزارة التربية والتعليم بداية العام الجاري والذي انطلق في الأول من أكتوبر الماضي، ومع اقتراب الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية زاد البحث عنها من الطلاب وأولياء الأمور، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف النقل والشهادات .

مواعيد امتحانات نصف العام

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتبدأ امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الفترة من 14 يناير 2023 وحتى الخميس 26 يناير 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تبدأ أيضًا في 14 يناير وحتى 26 يناير 2023، وسيستمر الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس 26 يناير 2023، فوفقا لقرار وزارة التربية والتعليم فإن مدة الامتحانات محسوبة من الفصل الدراسي.

ويستمر العام الدراسي الجاري 2022-2023 لجميع الطلاب سواء في صفوف النقل أو الشهادة الاعدادية نحو 35 أسبوعا حيث سيستمر حتى 8 يونيو 2023، وتكون مدة الفصل الدراسي الأول بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما، فيما تبلغ مدة الفصل الدراسي الثاني 96 يوما، ويتم تخصص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول والثاني من خطة توزيع المناهج للفصل الدراسي الأول للمراجعة.

مواعيد امتحانات نصف العام في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023، وتعقد امتحانات نصف العام 2023 طلاب الجامعات في الفترة من 9 يناير 2023 وحتى 26 يناير 2023، وتصل مدة الفصل الدراسي الأول لـ14 أسبوعا، بدأت منذ الأول من أكتوبر الماضي، وستستمر حتى 5 يناير المقبل، على أن يبدأ طلاب الجامعات إجازة نصف العام الدراسي 2023 بدءا من السبت 28 يناير 2023 ولمدة أسبوعين حيث ستنتهي الإجازة في 9 فبراير 2023.