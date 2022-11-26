آخر أخبار امتحانات نصف العام 2023.. تفاصيل

يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن آخر أخبار امتحانات نصف العام 2023، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كل التفاصيل عن آخر أخبار امتحانات نصف العام 2023.

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليك الفنى عن امتحانات الفصل الدراسي الاول أنه سوف تبدأ امتحانات نصف العام 2023 لطلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الفترة من 14 يناير 2023، وحتى الخميس 26 يناير 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

آخر أخبار امتحانات نصف العام 2023

وعن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات نصف العام لهؤلاء الصفين سوف تشهد منهج أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وكل ما قيل عن اقتصار امتحانات الفصل الدراسي الأول على شهر ديسمبر فقط غير صحيح، وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جميع المدارس بالاستعداد للامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول بعد امتحانات نوفمبر الشهرية.

وعن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي تقول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى : وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85% باستخدام التابلت، أما الأسئلة المقالية القصيرة Short say ستكون ورقية ونسبتها 15% من الامتحان وفق طبيعة كل مادة دراسية.

أخر تطورات امتحانات نصف العام 2023

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سيتم توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول وإجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة.

وفى تنبيه آخر عن امتحانات نصف العام قالت الوزارة: بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتسلموا التابلت أو تأخر استلامهم له حتى منتصف ديسمبر المقبل، فهؤلاء سيعقد امتحانهم ورقيا، و وسيتولى مدير المدرسة العرض على مدير الإدارة التعليمية فيما يتعلق بطلاب الصف الأول الثانوي الذين تأخر تسلمهم للتابلت، وكذلك يتولى إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة والإشراف الكامل على التقدير وإعلان النتيجة.

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