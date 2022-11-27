بيرناردو سيلفا: سنتجنب أخطاء غانا أمام أوروجواى.. وسعيد بتجديد عقد جوارديولا

تحدث بيرناردو سيلفا، نجم منتخب البرتغال، عن مباراة منتخب بلاده المرتقبة أمام أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب أوروجواي، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

بيرناردو سيلفا يتحدث عن مباراة البرتغال وأوروجواى فى مونديال 2022

وقال بيرناردو سيلفا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "واجهنا بعض الصعوبات أمام غانا، وتعرّضنا للإصابات، ولكننا في النهاية نجحنا في تحقيق الفوز، لقد كانت مباراة صعبة حقًا".

وتابع: "الجميع يريد تقديم كل ما لديه في هذه البطولة الكبيرة، ولا نريد تكرار أخطاء مباراة غانا أمام أوروجواي".

وأضاف: "هدفنا حصد الثلاث نقاط أمام أوروجواي، من أجل التأهل للدور التالي من كأس العالم، في هذه البطولة من الصعب التسجيل، الجميع يقدم أداءً دفاعيًا رائعًا".

وواصل: "نأمل في أن نوقف منتخب أوروجواي، سنلعب هذه المباراة بأسلوبنا الخاص، وسنسعى لاستغلال الفرص".

وأفاد: "فالفيردي من الصعب إيقافه، فهو من أفضل لاعبي الوسط في العالم حاليًا، وكذلك داروين نونيز إنه لاعب رائع".

وأكمل: "أريد مساعدة زملائي في الفريق هجوميًا، وإن كان هناك أسلوب مختلف سوف نتبعه أمام أوروجواي سوف أقوم بكل ما أملك لمساعدة الفريق".

واختتم سيلفا تصريحاته، قائلًا: "سعيد للغاية باللعب مع البرتغال، وسعيد أيضًا لتجديد عقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، ولكنني أصب كامل تركيزي حاليًا مع المنتخب".

مجموعة منتخب البرتغال فى كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات أوروجواي، كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى غانا.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.