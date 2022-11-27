الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيرناردو سيلفا: سنتجنب أخطاء غانا أمام أوروجواى.. وسعيد بتجديد عقد جوارديولا

بيرناردو سيلفا
بيرناردو سيلفا
ads

تحدث بيرناردو سيلفا، نجم منتخب البرتغال، عن مباراة منتخب بلاده المرتقبة أمام أوروجواي في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب أوروجواي، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

بيرناردو سيلفا يتحدث عن مباراة البرتغال وأوروجواى فى مونديال 2022

وقال بيرناردو سيلفا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "واجهنا بعض الصعوبات أمام غانا، وتعرّضنا للإصابات، ولكننا في النهاية نجحنا في تحقيق الفوز، لقد كانت مباراة صعبة حقًا".

وتابع: "الجميع يريد تقديم كل ما لديه في هذه البطولة الكبيرة، ولا نريد تكرار أخطاء مباراة غانا أمام أوروجواي".

وأضاف: "هدفنا حصد الثلاث نقاط أمام أوروجواي، من أجل التأهل للدور التالي من كأس العالم، في هذه البطولة من الصعب التسجيل، الجميع يقدم أداءً دفاعيًا رائعًا".

وواصل: "نأمل في أن نوقف منتخب أوروجواي، سنلعب هذه المباراة بأسلوبنا الخاص، وسنسعى لاستغلال الفرص".

وأفاد: "فالفيردي من الصعب إيقافه، فهو من أفضل لاعبي الوسط في العالم حاليًا، وكذلك داروين نونيز إنه لاعب رائع".

وأكمل: "أريد مساعدة زملائي في الفريق هجوميًا، وإن كان هناك أسلوب مختلف سوف نتبعه أمام أوروجواي سوف أقوم بكل ما أملك لمساعدة الفريق".

واختتم سيلفا تصريحاته، قائلًا: "سعيد للغاية باللعب مع البرتغال، وسعيد أيضًا لتجديد عقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، ولكنني أصب كامل تركيزي حاليًا مع المنتخب".

مجموعة منتخب البرتغال فى كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات أوروجواي، كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى غانا.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

بيرناردو سيلفا البرتغال اوروجواى مونديال 2022 كأس العالم 2022 مباراة البرتغال وأوروجواي

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

وزير التجارة: نستهدف زيادة صادرات مصر إلى إفريقيا بما يتلاءم مع قدراتنا الإنتاجية

انتهاكات جنسية.. تغريم مخرجة 50 ألف جنيه في سب «إسلام العزازي»

زراعة أشجار وتطوير الطرق وإنشاء محاور جديدة في كفر الشيخ

سحب 2329 رخصة مركبات لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى لأمراض الباطنة والكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

القس. رفعت فكرى

الزواج الإنجيلى

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»