الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل.. النصيرى يقود هجوم المغرب أمام بلجيكا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
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أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره البلجيكي، في الثالثة عصراً، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الثمامة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويقود يوسف النصيري، هجوم منتخب المغرب، في لقاء اليوم، إلى جانب كل من حكيم زياش، وسفيان بوفال، وسليم أملاح.
وجاء تشكيل منتخب المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عزالدين أوناحي.

خط الوسط الهجومي: سليم أملاح، سفيان بوفال، حكيم زياش.

خط الهجوم: يوسف النصيري.


يخوض المنتخب المغربي تحديًا جديدًا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليًا في قطر، وذلك عندما يواجه منتخب بلجيكا عصر اليوم الأحد. 

ويلعب المنتخب المغربي، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، مع منتخب بلجيكا على ملعب الثمامة في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال.

ويتقاسم منتخب المغرب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة مع منتخب كرواتيا برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما دون أهداف في الجولة الأولى، حيث يتأخران بفارق نقطتين خلف المنتخب البلجيكي المتصدر، الذي فاز بهدف نظيف على منتخب كندا، في الجولة الافتتاحية للمجموعة. 

وبعدما افتتح منتخب المغرب، بقيادة مديره الفني المحلي وليد الركراكي، مشواره في المونديال القطري بمواجهة منتخب كرواتيا، وصيف بطل النسخة الماضية لكأس العالم عام 2018، يوم الأربعاء الماضي، فإن الدور الآن قد حان أمام أسود الأطلس لمواجهة عملاق أوروبي آخر هو منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث في المونديال الماضي.

وأظهر المنتخب المغربي قدرته على مواجهة الكبار خلال لقائه مع المنتخب الكرواتي، ويأمل الآن في الإبقاء على تلك الصورة خلال لقائه مع منتخب بلجيكا، الذي يحتل المركز الثاني حاليًا في التصنيف العالمي الأخير للمنتخبات.

ويبحث منتخب المغرب عن تحقيق انتصاره الثالث في مسيرته بنهائيات كأس العالم، التي بدأت بنسخة المكسيك عام 1970، رغم صعوبة مهمته أمام المنتخب الملقب بـ(الشياطين الحمر). 

وخلال لقاءاته الـ17 التي خاضها بكأس العالم حتى الآن، حقق منتخب المغرب فوزين مقابل 6 تعادلات و9 هزائم، والمثير أن هذين الانتصارين جاءا على حساب منتخبين أوروبيين، ليحاول من جديد العثور على ضحية جديدة من القارة العجوز.

وفي نفس المجموعة يلعب المنتخب الكرواتي مع نظيره الكندي على ملعب خليفة الدولي.

واستهل منتخب كرواتيا مسيرته في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع نظيره المغربي يوم الأربعاء الماضي، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع منتخب (أسود الأطلس) برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب بلجيكا، الذي تغلب 1 - 0 بصعوبة بالغة، على منتخب كندا، متذيلًا الترتيب بلا نقاط.

وليد الركراكي منتخب المغرب المغرب كأس العالم 2022 يوسف الناصيري بلجيكا

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