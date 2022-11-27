الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هبوط أرضي.. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التنقيب عن الآثار بسمنود

الأمن
الأمن
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات فيديو التنقيب عن الآثار وانهيار أرضي في مركز سمنود بالغربية.

تداول مقطع فيديو تحت عنوان «تنقيب عن الآثار يؤدى إلى انهيار أرضى بمنازل سكنية بسمنود»، بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية من بعض الأهالى بوجود هبوط أرضى بأحد الشوارع.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وجود هبوط أرضى بالشارع المشار إليه بمساحة 1,5 متر × 1,5 متر بعمق 1,5 متر، دون حدوث إصابات.

وتبين أن سبب حدوث الهبوط الأرضى نتيجة سابقة قيام 4 أشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل منزل كائن بذات الشارع، أمكن ضبطهم، وضبط أدوات الحفر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وزارة الداخلية التنقيب عن الآثار فيديو الغربية مركز سمنود

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