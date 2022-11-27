القوى العاملة: زيارة ميدانية لشركة بتروجاز لتعزيز علاقات العمل بأسيوط

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن عمل زيارة ميدانية للمجمع البترولى لشركة بتروجاز إحدى شركات القطاع العام والتى يعمل بها ٦٣٢ عاملا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته للتواجد بين العمال لتعزيز علاقات العمل داخل المنشآت بالقطاعات المختلفة لدفع الاقتصاد القومي وتحقيق مزيد من الانتاجية وتحقيق بيئة عمل آمنة.

وأوضح على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره للوزارة، أنه تم نقل تحيات وزير القوى العاملة للعمال وشكرهم على أدائهم للأعمال لرفع الإنتاج، ولإدارة الشركة فيما يخص الإبلاغ عن العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بالمديرية حتى يتمتعوا بأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهم ولأسرهم.

واطمأن مدير المديرية خلال الزيارة على انتظام العمل وعدم وجود أية معوقات تواجه العمال ، وكذلك الاطمئنان على العمالة غير المنتظمة بالقطاع والتي تقدر بـ ١٠٠ عامل، كما تم تسليم وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة المسجلة فضلاً عن شرح الخدمات والرعاية الصحية التي تقدم من المديرية لهم للعمال والشركة.

وكان قد سَلّم حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ8 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ 782 ألفا و979 جنيها، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.

شملت التعويضات المصروفة التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- حالات وفاة لـ3 عمال، و5 حالات إصابة وعجز كلي من العمالة غير المنتظمة، والمسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات، القاهرة، الشرقية، الدقهلية، أسوان، قنا، بني سويف ومطروح، وهم، جمعة شعبان رجب، والسعيد شعبان السعيد، أحمد عبد الحكم أحمد، ياسر محمد عطا الله، عبد الخالق أحمد تمساح، جرجس عيد ناشد، أيمن عبد الرحيم اسماعيل، علاء علي محمد علي.