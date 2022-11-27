محافظ أسيوط: رصف طريق «أسيوط – سوهاج» الزراعي بأبوتيج

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إعادة رصف طريق (أسيوط – سوهاج الزراعي) وذلك في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين للإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد المحافظ أعمال إعادة رصف طريق أسيوط – أبوتيج الزراعي وذلك باستخدام أحدث معدات الرصف، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة القومية للطرق والكباري، مشددًا على أهمية مراعاة جودة الأعمال في التنفيذ لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين.

وقال محافظ أسيوط يجري تنفيذ العديد من مشروعات رصف الطرق والكباري بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار المحافظ إلى حرصه الشديد على متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.