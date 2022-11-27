موعد مباراة اسبانيا ضد المانيا في مونديال 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من المسابقة.

موعد مباراة اسبانيا ضد المانيا في مونديال 2022

من المقرر أن يكون موعد مباراة اسبانيا ضد المانيا في مونديال 2022، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد "البيت".

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا ضد المانيا في مونديال 2022

ستذاع مباراة اسبانيا ضد المانيا في مونديال 2022 عبر شبكة بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

وسيتولى عصام الشوالي مهمة التعليق على مباراة اسبانيا ضد المانيا في مونديال 2022 عبر شبكة بي إن سبورت الرياضية.

كذلك سيكون سمير المعيرفي معلق المباراة على قناة الكأس الأولى، بينما سيكون منتصر الأزهري معلق المباراة على قناة الكأس الثانية.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة ألمانيا في مونديال 2022

من المرجح أن يكون تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة ألمانيا على النحو التالي

في حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: داني كارفاخال – لابورت - باو توريس - جوردي ألبا

خط وسط الملعب: بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

في خط الهجوم: فيران توريس - ماركو أسينسيو - أولمو

تشكيل ألمانيا المتوقع لمواجهة إسبانيا في مونديال 2022

من المرجح أن يكون تشكيل ألمانيا المتوقع لمواجهة إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: زوله – جينتير – أنطونيو روديجير - كريستيان جونتر

خط وسط الملعب: جوريتسكا - كيميش

خط الوسط المهاجم: سيرج جنابري - توماس مولر - جمال موسيالا

في خط الهجوم: فولكورج

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات ألمانيا، اليابان، بالإضافة إلى كوستاريكا.

وكان منتخب إسبانيا قد تغلّب على كوستاريكا بسباعية نظيفة، بينما خسر منتخب ألمانيا أمام اليابان بنتيجة 1-2.