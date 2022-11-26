الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون العرب
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الخامسة مساء غدٍ الأحد على ملعب "الأهلي وي السلام" في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون العرب مع فريق سموحة، بالدور نصف النهائي من كأس مصر 2020-2021، بعدما تخطى الفريق سموحة نظيره منتخب السويس بدور الثمانية.

وأسند اتحاد الكرة، مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلى الحكم نادر قمر الدولة ويعاونه هشام الدسوقي مساعدًا أول وأحمد صلاح مساعدًا ثانيًا وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وسيتواجد مصطفى مدحت في تقنية الفيديو ويساعده شهاب راشد.

اتحاد الكرة الاهلى المقاولون العرب كاس مصر

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