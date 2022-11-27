«تشكل خطرا».. أمريكا تحظر بيع معدات شركتين صينيتين

حظرت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، الموافقة على معدات اتصالات جديدة من شركتي "هواوي تكنولوجيز" و"زد تي آي" الصينيتين، بدعوى أنها تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي للولايات المتحدة.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن اللجنة، السبت، أنها أقرت قواعد نهائية تحظر بيع أو استيراد المعدات التي يعتقد أنها تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، وذلك في أحدث حملة على شركات صناعة معدات الاتصالات الصينية.

ورفضت "هواوي" التعليق، ولم ترد شركة "زد تي آي" على الفور على طلب للتعليق بشأن القرار الأمريكي.

وتم اقتراح هذه الفكرة لأول مرة منتصف عام 2021.