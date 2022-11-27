الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رد قوى من كيروش بعد تصريحات كلينسمان العنصرية ضد إيران

كيروش
كيروش
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بعث البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، برسالة نارية ليورجن كلينسمان عقب تصريحات الأخير الهجومية والتي اتسمت بالعنصرية.

 

وأحرج كيروش، كلينسمان ردا على اتهامات الألماني من خلال التصريحات التي هاجم فيها منتخب إيران.

 

وكان منتخب إيران قد تغلب على ويلز بهدفين دون رد في الوقت المحتسب بدل من الضائع بالجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

 

كلينسمان قال في تصريحات لبي بي سي عن فوز إيران على ويلز "هذه ثقافتهم والطريقة التي يلعبون بها كرة القدم، ولهذا السبب كيروش هو المدرب المناسب لهم، بعدما فشل في أمريكا الجنوبية ولم يتأهل معهم لكأس العالم وكذلك مع مصر".

 

وأضاف " عاد مرة أخرى إلى إيران وقد سبق وعمل معهم في الماضي، والأمر ليس صدفة بل يحدث عن قصد، هذه الثقافة في بلادهم، يذهبون كثيرًا للحديث مع الحكم ودكة البدلاء كذلك تحاول التحدث مع الحكام المساعدين".

 

ورد كيروش عليه قائلا " عزيزي يورجن، لقد أخذت زمام المبادرة لتقول لي كارلوس، لذلك أعتقد أنه من المناسب أن أقول لك يورجن، أليس كذلك؟".

 

وأضاف " حتى لو لم تعرفني شخصيًا، فأنت تشكك في شخصيتي بحكم متحيز، بغض النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران وفريق إيران الوطني واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم".

 

وأكمل المدرب البرتغالي " لا أحد يستطيع أن يضر بنزاهتنا إذا لم تكن بمستوانا بالطبع، على الرغم من قول ذلك، نود دعوتك كضيفنا، للحضور إلى معسكر الفريق الوطني لدينا، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد، وشعب إيران، والشعراء والفن، والجبر، وكل جيل الألفية".

 

وتابع كيروش "الثقافة الفارسية ... واستمع أيضًا من لاعبينا إلى مدى حبهم لكرة القدم واحترامهم لها، كمواطن أمريكي / ألماني، نحن نتفهم عدم وجود دعم منك، لا مشكلة".

 

وأشار البرتغالي " على الرغم من ملاحظاتك الفاضحة على بي بي سي التي تحاول تقويض جهودنا وتضحياتنا ومهاراتنا، فإننا نعدك بأننا لن نصدر أي أحكام بشأن ثقافتك وجذورك وخلفيتك وأنك ستكون دائمًا موضع ترحيب في عائلتنا".

 

وأتم "في الوقت نفسه، نريد فقط أن نتابع باهتمام كامل قرار فيفا بشأن منصبك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022، لأنه من الواضح أننا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا، تحياتي.. كارلوس".

البرتغالي كارلوس كيروش منتخب ايران مونديال قطر 2022 يورجن كلينسمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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