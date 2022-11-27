الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: جون بولتون شارك فى إعداد أسلحة بيولوجية للجيش الأمريكى

جون بولتون
جون بولتون
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مشاركة جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، في إعداد وثيقة لإنتاج أسلحة بيولوجية لتحديث الجيش الأمريكى.

 

وذكر قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية الجنرال إيجور كيريلوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن "البرنامج يهدف إلى قيادة وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم"، مشيرا إلى أن جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسًا يسبب مرض كورونا، وذلك بالاعتماد على متغير أوميكرون وفيروس ووهان الأصلي.


وأشار المسئول العسكري الروسي إلى أنه بالرغم من المخاطر البيولوجية العالية، تم تمويل الدراسة بأموال حكومية أمريكية.


وفي سياق آخر، أعلن عمدة مدينة دنيبرو الأوكرانية بوريس فيلاتوف، أن الجيش الروسي قصف مدينة دنيبرو الاوكرانية.

 


وقال فيلاتوف عبر تطبيق "تليجرام" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "إن الجيش الروسي شن هجوما على دنيبرو".


وأضاف أنه "وفقا لبيانات أولية، لم تتضرر اتصالات المدينة والبنية التحتية بعد الضربة، وتم إغلاق العديد من المحولات الفرعية تلقائيا".


وفي السياق ذاته، أعلنت شرطة منطقة دنيبرو، إصابة 6 أشخاص وتدمير7 منازل خاصة بشكل جزئي في هجوم صاروخي روسي على المدينة.


وأشارت إلى أن الهجوم الصاروخي تسبب في اندلاع حريق، ما أدى لإصابة امرأة في الهجوم ونقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.

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