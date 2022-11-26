الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من ميسى بعد فوز الأرجنتين على المكسيك

ميسي يحتفل بهدفه
ميسي يحتفل بهدفه
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أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته الشديدة بعد انتصار منتخب بلاده على المكسيك بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وكان ميسي قد افتتح التسجيل لصالح الأرجنتين من تسديدة أرضية زاحفة على يسار الحارس أوتشوا.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: "كنا بحاجة إلى هذا الفوز الذي كلفنا الكثير وتحملنا كثيرًا من الضغوط حتى سجلنا أول هدف".

وأضاف: "عقب الهدف الذي سجلته عدنا الأرجنتين كما كنا وأزحنا الضغوط من على عاتقنا".

وتابع: "الفريق عانى في المباراة الأولى نظرًا لمشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب لأول مرة في كأس العالم".

وأتم ميسي تصريحاته: "الفوز اليوم على المكسيك سيمنحنا الدافع للمضي قدمًا في البطولة، وسنقاتل للتأهل إلى الدور المقبل".

ليونيل ميسى منتخب الارجنتين منتخب المكسيك مباراة الارجنتين والمكسيك مونديال قطر 2022

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