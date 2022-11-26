«بيد ليفاندوفسكى وميسى».. فرص تأهل السعودية لدور الـ16 بكأس العالم 2022

انتصر منتخب الأرجنتين على نظيره المكسيكي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم، قطر 2022، بهدفين دون رد.



وانتصر المنتخب البولندي على نظيره السعودي في مباراة الجولة الثانية بهدفين دون رد.

ترتيب مجموعة السعودية والأرجنتين





يتصدر منتخب بولندا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلفه منتخب الأرجنتين بـ3 نقاط، وخلفه السعودية بـ3 نقاط وبفارق الأهداف، ثم المنتخب المكسيكي بنقطة وحيدة.

لائحة حسم المتأهلين من دور المجموعات





القاعدة الأولى لحسم المتأهلين للأدوار الإقصائية هو عدد النقاط التي حصدها كل منتخب في دور المجموعات.

وفي حالة تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط المحققة من المجموعات، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، ثم العدد الأكبر من الأهداف المسجلة لكل فريق في مباريات المجموعة.

وفي حالة التساوي، يتم الانتقال إلى فارق الأهداف بين المنتخبات المتساوية في مواجهاتهم المباشرة، ويأتي بعده فارق الأهداف المسجلة بين المنتخبات في مبارياتهم المباشرة.

وفي حالة تساوي فريقين فقط، يتضاعف عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه.

ثم الخطوة التالية هي الحسم عن طريق اللعب النظيف، فلكل بطاقة صفراء يخصم من الفريق نقطة، وأمام البطاقة الصفراء الثانية، أي الحمراء غير المباشرة يخصم 3 نقاط، والبطاقة الحمراء المباشرة يخصم لها 4 نقاط، والبطاقة الصفراء والحمراء المباشرة 5 نقاط.





فرص تأهل السعودية لدور الـ16 بكأس العالم

مصير تأهل المنتخب السعودي للدور المقبل من البطولة مرتبط بمباراة بولندا والأرجنتين.

في حالة فوز المنتخب السعودي على المكسيك سيرتفع رصيده لـ6 نقاط.

ويحتاج في هذه الحالة لفوز أحد المنتخبين على الآخر من أجل التأهل للدور المقبل من المجموعة.

ففي حالة فوز بولندا، سيتأهل على الصدارة بـ7 نقاط والسعودية في الوصافة بـ6 نقاط.

وفي حالة فوز الأرجنتين سيتأهل على الصدارة بـ6 نقاط والسعودية في الوصافة بنفس الرصيد وفارق الأهداف.

وفي حالة تعادل السعودية مع المكسيك سيكون في حاجة لفوز المنتخب البولندي على الأرجنتين.

فيصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

بولندا في الصدارة بـ7 نقاط

السعودية في المركز الثاني بـ4 نقاط

الأرجنتين في المركز الثالث بـ3 نقاط

المكسيك في المركز الأخير بـ4 نقاط.

كما سيكون بحاجة لفوز الأرجنتين على بولندا بفارق 4 أهداف، وهي فرصة صعبة بعض الشيء.