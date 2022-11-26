السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بحرق نجل عمه في حلوان

حبس
حبس
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحرق نجل عمه وسكب مادة سريعة الاشتعال "تنر" عليه.

كانت وردت إشارة من مستشفى الشيخ زايد، لقسم شرطة حلوان، مفاده استقبال شاب مصاب بحروق من الدرجة الأولى في جميع أنحاء جسده، وتوفي بعد مرور عدة أيام جراء إصابته البالغة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية ونجل عمه بسبب خلافات عائلية، قيام على إثرها المتهم بسكب تنر على الضحية وإشعال النيران في جسده.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

حلوان حرق تنر التحقيقات عامل نيابة حلوان الجزئية مادة سريعة الإشتعال

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