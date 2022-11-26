السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جولة ميدانية لمتدربي «شهادة الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية» للأهلي

الأهلي في استقبل
الأهلي في استقبل الدفعة
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استقبل النادي الأهلي، ظهر اليوم السبت، متدربي الدفعة الرابعة من برنامج ‏شهادة الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية، المعتمدة تعليميًّا بالشراكة بين النادي الأهلي ‏والجامعة الأمريكية بالقاهرة في إطار الدور التعليمي والمجتمعي للنادي.

وتأتي الزيارة في إطار الربط ‏بين ما تم دراسته وما يتم تطبيقه على أرض الواقع داخل الأهلي من خلال القطاعات ‏والإدارات المختلفة بالنادي.‏

وبدأت الزيارة بندوة حضرها من النادي كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، ‏والمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، ‏وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، والدكتور عمرو محب مدير إدارة العلاقات الدولية.

وشهدت الندوة تقديم عرض لتاريخ ‏الأهلي وقيمته التسويقية المتزايدة في سوق صناعة الرياضة في مصر، وحجم المنشآت ‏الرياضية بالنادي وخدمة الألعاب الرياضية المختلفة، والإدارة التنفيذية داخل النادي والدور المجتمعي للأهلي تجاه الدولة ‏والمجتمع المصري، والرد على كافة أسئلة المتدربين. ‏

قام المتدربون بجولة داخل النادي رافقهم خلالها المهندس محمد سراج الدين، ‏واشتملت على زيارة ملعب التتش وصالة عبد الله الفيصل، والتقاط الصور التذكارية مع ‏مسئولي النادي وأمام دولاب البطولات.‏

يذكر أن شهادة الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية  معتمدة تعليميًّا بالشراكة بين ‏النادي الأهلي والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي بدأت في أكتوبر ٢٠٢١ من العام الماضي، ‏وتضم ٦ برامج تعليمية في التخصص الرياضي وهي: «الإدارة، التسويق، الإعلام، الأحداث ‏والفعاليات، القوانين، علم النفس»، ويبلغ عدد المتدربين حتى الآن في البرنامج ١٠٠ متدرب.

 

الاهلى محمود الخطيب الجامعة الأمريكية محمد سراج الدين مجلس إدارة الأهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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