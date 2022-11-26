جولة ميدانية لمتدربي «شهادة الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية» للأهلي

استقبل النادي الأهلي، ظهر اليوم السبت، متدربي الدفعة الرابعة من برنامج ‏شهادة الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية، المعتمدة تعليميًّا بالشراكة بين النادي الأهلي ‏والجامعة الأمريكية بالقاهرة في إطار الدور التعليمي والمجتمعي للنادي.

وتأتي الزيارة في إطار الربط ‏بين ما تم دراسته وما يتم تطبيقه على أرض الواقع داخل الأهلي من خلال القطاعات ‏والإدارات المختلفة بالنادي.‏

وبدأت الزيارة بندوة حضرها من النادي كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، ‏والمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، ‏وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، والدكتور عمرو محب مدير إدارة العلاقات الدولية.

وشهدت الندوة تقديم عرض لتاريخ ‏الأهلي وقيمته التسويقية المتزايدة في سوق صناعة الرياضة في مصر، وحجم المنشآت ‏الرياضية بالنادي وخدمة الألعاب الرياضية المختلفة، والإدارة التنفيذية داخل النادي والدور المجتمعي للأهلي تجاه الدولة ‏والمجتمع المصري، والرد على كافة أسئلة المتدربين. ‏

قام المتدربون بجولة داخل النادي رافقهم خلالها المهندس محمد سراج الدين، ‏واشتملت على زيارة ملعب التتش وصالة عبد الله الفيصل، والتقاط الصور التذكارية مع ‏مسئولي النادي وأمام دولاب البطولات.‏

يذكر أن شهادة الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية معتمدة تعليميًّا بالشراكة بين ‏النادي الأهلي والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي بدأت في أكتوبر ٢٠٢١ من العام الماضي، ‏وتضم ٦ برامج تعليمية في التخصص الرياضي وهي: «الإدارة، التسويق، الإعلام، الأحداث ‏والفعاليات، القوانين، علم النفس»، ويبلغ عدد المتدربين حتى الآن في البرنامج ١٠٠ متدرب.