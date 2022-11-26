الخارجية الروسية: الناتو قد يعلن لاحقًا عن اختفاء «زيلينسكى» من أوكرانيا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على ادعاء بولندا عدم عثورها على شظايا الصاروخ الثاني.

وقالت زاخاروفا ساخرة: "قد يعلن الناتو لاحقا عن اختفاء زيلينسكي من أوكرانيا أيضًا"، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفوستي».

جاءت تصريحات «زاخاروفا» عبر صفحتها في "تليجرام" ردًا على تصريحات الرئيس البولندي، أندري دودا، باختفاء الصاروخ الثاني وعدم العثور على شظاياه في بولندا، مدعيًا أنه سقط في أوكرانيا.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن الصاروخ الأوكراني الثاني سقط في بولندا، ولكن لا يرغب بالاعتراف بذلك خشية من نتائج التحقيق التي ستظهر أن الصاروخ ليس روسيا، ما سيتسبب له ولحلفائه بالحرج.

الخارجية الروسية: لم يتبق من أوروبا سوى المرجع الجغرافى للقارة

وفي وقت سابق من اليوم، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاقتراح المقدم في أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو.

ووصفت زاخاروفا الاقتراح بأنه "أمر سخيف"، مشيرة الى أنه لم يتبق سوى المرجع الجغرافي للقارة من أوروبا.

وكتبت على حسابها في "تليجرام": "هذا مضحك حقًا، ماذا تبقى من أوروبا في الاتحاد الأوروبي؟ فقط المرجع الجغرافي للقارة.. يتم الآن الحفاظ على أوروبا كحضارة في روسيا".

وأضافت: "لقد تم تدمير التقاليد الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، المسلّمات القديمة للقانون، لقد تم تحريف القيم المسيحية والمثل العليا للإنسانية".

وأعلنت زاخاروفا عن أن حلف شمال الأطلنطي "ناتو" شريك فى الجرائم التي ارتكبها نظام كييف، بحسب "روسيا اليوم".

وكتبت زاخاروفا، في منشور بثته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، معلّقة على تصريحات الأمين العام لحلف ناتو، ينس ستولتنبرج، بأن الحلف قد زاد بشكل كبير من إنتاج المعدات والذخيرة على الطراز السوفيتي، التي تحتاجها أوكرانيا في أوروبا الشرقية: "إن ناتو شريك في جرائم نظام كييف".. حسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.