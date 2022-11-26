السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رياضة

إنريكى: سنواجه أبطال العالم 4 مرات وقادرون على الفوز

لويس إنريكي
لويس إنريكي
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تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن مواجهة منتخب ألمانيا المرتقبة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة نارية أمام ألمانيا، غدًا الأحد، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

 

إنريكي يتحدث عن مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة ألمانيا ستكون صعبة بالتأكيد، إنهم خصم قوي وعنيد، ولا نستبعد انتفاضتهم في مباراة الغد".

وتابع: "ألمانيا دائمًا تهاجم، وتضغط على الخصم للحصول على الكرة. إنهم يشبهوننا كثيرًا، لذلك ستكون مباراة مفتوحة وصعبة ومليئة بالتحدي".

وأضاف إنريكي: "ألمانيا أبطال العالم 4 مرات، لعبت أمامهم في 1994 وكان مستواهم البدني قياسيًا وقويًا، أنت لا تعرف كيف سيواجهك منتخب ألمانيا أبدًا".

وشدد: "إذا كان هناك أي شخص يعرف كيفية المنافسة في المونديال فهو ألماني، تاريخهم في كأس العالم معروف للجميع".

وواصل: "رغم ذلك نحن جاهزون للمواجهة، ونؤمن بقدراتنا وأننا يمكننا الفوز، وهذا ما سنسعى له غدًا".

وأكد: "الفوز على كوستاريكا بسباعية لن يغيّر شيئًا، هدفنا دائمًا هو حصد الثلاث نقاط والتحكم في مجريات المباراة، نحن نثق في أنفسنا".

وبسؤاله عن لاعبه جافي، قال إنريكي: "لقد تعرضنا للكثير من الانتقادات بشأنه، الجميع ينظر إلى كونه يبلغ من العمر 18 عامًا، ومع ذلك يتمتع بثقة وذكاء كبيرين، ويعلم كيف يسيطر على الجوانب الفنية، كذلك قدرته البدنية مميزة، يجب أن ينظر الجميع لعمر جافي، لأن هذا هو ما يمثل الفارق".

وعن أكثر ما فاجأه في كأس العالم، قال إنريكي: "التساوي بين الفرق، شهدنا نتائج مفاجئة في هذه النسخة من البطولة، وهذا هو جمال كرة القدم".

واختتم إنريكي تصريحاته، قائلًا: "لكل شخص رؤيته في الملعب بشأن الأفضل، وأرى أن هناك منتخبات جيدة للغاية حتى لو تكن في مجموعتنا".

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات ألمانيا، اليابان، بالإضافة إلى كوستاريكا.

اسبانيا المانيا كأس العالم 2022 مباراة إسبانيا وألمانيا انريكي لويس انريكي

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