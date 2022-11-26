السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مداهمة 5 مصانع عشوائية لتدوير النفايات.. وضبط 64 طن منتجات مجهولة

الامن
الامن
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واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، الحملات المكبرة، حيث استهدفت عددًا من المصانع والمخازن غير المرخصة، بنطاق مديرية أمن الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.

وأسفرت الحملة بإشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى، مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها: ضبط «5 مصانع، مخزن»، يتم خلالهم إنتاج وتعبئة وتداول المنظفات والمطهرات المنزلية ومنتجات الألبان، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة، تمهيداً لطرحها بالأسواق، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة 41 طن و32 ألف قطعة مواد خام صلبة وسائلة ومنتج نهائي، مصنع من مواد «مجهولة المصدر وبدون بيانات معدة للتداول»، 19 طن مواد غذائية عبارة عن «عصائر، لبن، زبدة، جبنة، سمن»، مخزنة بدون ترخيص بالمخالفة للاشتراطات البيئية والصحية.

ونجحت الحملة في ضبط 3.6 طن مواد خام ومنتج نهائي، عبارة عن مخلفات بلاستيكية ومنتج نهائي لأدوات وحقائب بلاستيكية مجهولة المصدر، بدون بيانات وبدون موافقة بيئية، تستخدم في التصنيع، 450 كيلو جرامًا، و12500 متر مواد خام عبارة عن مخلفات نحاسية وبلاستيكية ومنتج نهائي لأسلاك وخراطيم كهربائية بدون موافقة بيئية. 

شرطة البيئة والمسطحات قطاع الشرطة المتخصصة قطاع الأمن العام

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