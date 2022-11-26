42.8 % ارتفاعًا فى التبادل التجارى بين مصر ودول الساحل والصحراء 2021
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء بلغت 4084 مليون دولار عام 2021، مقابل 2859 مليون دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 42.8%.
وتركزت أعلى القيم فى خمس دول إفريقية بنسبة 78.1% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي:
1- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (961 مليون دولار) بنسبة 23.5% من إجمالى التكتل.
2- السودان: بلغت قيمة الصادرات (827 مليون دولار) بنسبة 20.2% من إجمالي التكتل.
3- المغرب: بلغت قيمة الصادرات (757 مليون دولار) بنسبة 18.5% من إجمالى التكتل.
4- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (382 مليون دولار) بنسبة 9.4% من إجمالي التكتل.
5- تونس: بلغت قيمة الصادرات (264 مليون دولار) بنسبة 6.5% من إجمالى التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (425 مليون دولار) بنسبة 10.7% من إجمالي السلع.
2. ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (363 مليون دولار) بنسبة 8.9% من إجمالي السلع.
3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (232 مليون دولار) بنسبة 5.7% من إجمالي السلع.
ثانيا: الواردات:
- بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الساحل والصحراء 1092 مليون دولار عام 2021 مقابل 801 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 36.3%.
- وتركزت أعلى القيم فى 5 دول إفريقية بنسبة 91.3% من إجمالى هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالى:
1- السودان: بلغت قيمة الواردات (386 مليون دولار) بنسبــة 35.3% من إجمالي التكتـل.
2- كينيا: بلغت قيمة الواردات (255 مليون دولار) بنسبة 23.4 % من إجمالى التكتل.
3- المغرب: بلغت قيمة الواردات (202 مليون دولار) بنسبة 18.5% من إجمالى التكتل.
4- ليبيا: بلغت قيمة الواردات (78 مليون دولار) بنسبة 7.1% من إجمالي التكتل.
5- تونس: بلغت قيمة الواردات (76 مليون دولار) بنسبة 7.0% من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:
1. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات (226 مليون دولار) بنسبة 20.7% من إجمالي السلع.
2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الواردات (220 مليون دولار) بنسبة 20.1% من إجمالي السلع.
3. حبوب وأثـمـار زيتية ونباتات طبية بلغت قيمة الواردات ( 97 مليون دولار) بنسبة 8.9% من إجمالي السلع.