السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد والغرامة لعاطل بتهمة حيازة سلاح نارى فى شبرا الخيمة

حبس
حبس
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قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية 5 آلاف جنيه، لعاطل، لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في القضية رقم 2235 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2976 لسنة 2021 كلي جنوب بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن عبدالعزيز، وأمانة سر محمد شهاب.

كشف أمر الإحالة الخاص، أن المتهم، عاطل، حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، لحيازته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وهاتفا محمولا ومبلغا ماليا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، على أن يحال للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

الدائرة الرابعة جنايات شبرا الخيمة عاطل لسجن المشدد سلاح نارى بنها

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