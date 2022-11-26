السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق مهرجان دهوك السينمائي الدولي التاسع أول ديسمبر

مهرجان دهوك السينمائي
مهرجان دهوك السينمائي
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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دهوك السينمائي العراقي الدولي، اليوم، مشاركة 55 فيلماً سينمائياً في المهرجان بنسخته التاسعة.  

وقال المدير الفني لمهرجان دهوك السينمائي شوكت أمين كوركي، إنه تم ترشيح 55 فيلماً منها 27 كردياً و28 عالمياً، والمتبقي يعرض خارج المسابقة.

وأضاف أن عدد الأفلام المسجلة في مهرجان هذا العام بلغ 570 فيلماً، إضافة إلى اختيار الفريق الفني 98 فيلماً من المهرجانات السينمائية المعروفة للعرض في أيام المهرجان.

وأشار إلى أن فيلم «عروس المطر» لحسين حسن سيكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان وسيعرض في صالة المهرجان المقررة.

وذكر أن المهرجان اختار أن تعرض الأفلام المشاركة في المسابقة يومياً في قاعة مخيم اللاجئين في دوميز، لتكون القضية التي تناقشها أفلام هذه النسخة من المهرجان هي الهجرة.

وقال إن المهرجان سيخصص عرض خاصاً للفيلم الشهير (Rhein Gold ) للمخرج فاتح آكين، الحاصل على الكولدن كلوب وغيرها من الجوائز بحضور البطل الرئيسي ومخرجه.

وسينطلق مهرجان دهوك السينمائي الدولي بنسخته التاسعة مطلع الشهر المقبل.  

مهرجان دهوك السينمائي الدولي المهرجان العراق عروس المطر الهجرة

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