حدث ليلًا| كواليس إصابة طالبة بالفيوم.. وضبط مدير شركة سياحة هارب من أحكام

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا"، وجاء أبرزها كالتالي:

كواليس إصابة طالبة فى عينيها أمام مدرسة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة إحدى الطالبات بعينها اليمنى أمام إحدى المدارس الابتدائية بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم.

وتبيّن من الفحص أنه أثناء قيام طالب بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية باللهو بعصا خشبية أثناء مروره أمام إحدى المدارس بدائرة المركز أصاب إحدى الطالبات بعينها اليمنى عن طريق الخطأ، مما أدى إلى استئصالها بقسم الرمد بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.

وباستدعاء والدة المجنى عليها، أيدت ما جاء بالفحص وأنها لم تقم بالإبلاغ عن الواقعة حال حدوثها لاعتقادها كون الإصابة بسيطة واتهمت الأخير بالتسبب في إحداث إصابة كريمتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مدير شركة سياحة هارب من أحكام بالحبس بتهمة التهرب الضريبي

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، في القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة، مقيم بمحافظة القاهرة، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي وصدور مجموعة أحكام واجبة النفاذ ضده.

وتبين من التحريات أن المتهم صادر ضده حكم بالحبس لمدة 6 سنوات فى قضية تهرب ضريبى، وسبق اتهامه فى قضايا نصب"، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط مدير مخزن حجب 6 أطنان مكرونة وشعرية فى القاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع 6 أطنان مكرونة وشعرية لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة لقيامة بتجميع كميات كبيرة من المكرونة والشعرية داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة.

5 مصابين إثر تصادم سيارة نقل و«تروسيكل» بالمنوفية

أصيب 5 أفراد فى حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل وتروسيكل بمركز شبين الكوم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت جهات التحقيق بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين.

وعلى الفور تم استدعاء سيارتيّ إسعاف ونقل المصابين وعددهم 5 أشخاص لمستشفى شبين الكوم الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.