ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بشقة في الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب بشقة سكنية في عقار بمنطقة نجع العرب بسبب ماس كهربائي، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق ومالك الشقة.

تلقى اللواء خالد البري، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة في عقار بشارع 2 نجع العرب بسبب حدوث ماس كهربائي بالدور الأول.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من أرضي بالإضافة إلى 6 طوابق علوية، حيث وقع حريق بشقة بالدور الأول ناتج عن ماس كهربائي، وتم حصر الخسائر بالممتلكات، ولا يوجد أي إصابات أو تساقط أجزاء من العقار، والأسر تقيم بالعقار بشكل طبيعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.