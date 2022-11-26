أبرزها «عمارة الخانقاوات».. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر، عددًا من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، عبر مراكزه الإبداعية المختلفة، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي الرابعة عصرًا، يحتضن مركز طلعت حرب الثقافي، بالسيدة نفيسة، ندوة علمية مفتوحة للجمهور، تحت عنوان «الطب الصيني .. النظرية والتطبيق»، والتي يقدمها دكتور يحيي فوزي.

تتناول الندوة تعريف الطب الصيني التقليدي والذي يعتمد علي الوخز بالإبر، أو ما يسمي بالإبر الصينية، أو اللمس مع استعمال بعض المواد الخاصة، ويعود تاريخيًا إلى عصر ما قبل التدوين، ويعد الطب الصيني الذي يعتمد علي الوخز بالإبر، فلسفة تعتمد على تقنية الطاقة، أو الفلسفة المرتبطة بسيلان الطاقة ومدى ارتباطها بالجسد البشري والكون.

آثار مصر الإسلامية

يليها في السادسة والصف، وفي مركز طلعت حرب الثقافي أيضًا، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يواصل الباحث دكتور جمال عبد الرحيم محاضراته التي يقدمها المركز، تحت عنوان «آثار مصر الإسلامية»، وإضاءة حول العصور الإسلامية المتعاقبة التي مرت علي مصر، منذ مجيئ عمرو ابن العاص، وتأسيسه لمدينة الفسطاط، مرورًا بحكم المماليك وما قدموه من عمارة إسلامية مازالت شواهدها حاضرة حتى يومنا هذا، وتعتبر أجلي صورها في مصر القديمة، حيث شارع المعز، وبوابات القاهرة، سور مجري العيون، المساجد، الأسبلة والمقرنصات وغيرها.

حفل «تقاسيم عربية»

يعقبها في الثامنة مساء، وفي رحاب مركز طلعت حرب الثقافي، حفل غنائي فني والذي تحييه فرقة «تقاسيم عربية» بقيادة الفنان محمد خيري.

تقدم الفرقة مجموعة مختارة من أغاني الزمن الجميل، من بينها، "قصيدة قارئة الفنجان"، "سمرة وبعيون كحيله"، "برضاك يا خالقي "، "أما براوة "، "أنا بعشق البحر"، "الصحبجيه"، "في يوم وليلة"، "خسرت كل الناس"، و "إن راح منك يا عين".

جدير بالذكر، أن فرقة "تقاسيم عربية" تأست في نوفمبر 2017 لإحياء التراث الموسيقي العربي الأصيل تحت قيادة محمد خيري، الذي درس الغناء العربي في دار الأوبرا المصرية، كما درس العزف على آلة العود ببيت العود العربي تحت إشراف الفنان الكبير نصير شمه.

عمارة الخانقاوات الصوفية وتاريخها

في سياق متصل، يعقد في السادسة مساء، ببيت المعمار المصري ــ بيت علي لبيب ـ بدرب اللبانة من ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاء مفتوح مع الباحث يوسف أسامة، والذي يقام تحت عنوان «عمارة الخانقاوات الصوفية وتاريخها»، وهي الحلقة هي السادسة، في سلسلة عمارة الدولة المملوكية وتاريخها.

والخانقاوات هي المنشآت المخصصة للصوفيين المنقطعين للعبادة، وكانت تعد بمثابة مجتمعًا تعاونيًا متكاملًا، فيها مساكن الصوفية، وبها اللحم والخبز الذي يطهى لهم، وكذلك تضم عددًا من العاملين بداخلها، وبسبب الظروف السياسية، تشجعت السلطة الحاكمة في العصرين المملوكي والأيوبي على إقامة الخوانق والأربطة والزوايا.

چوزيف تواضروس بضيافة بيت العود العربي

كما يستضيف مركز إبداع بيت العود العربي- بيت الهراوي بالأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم أيضا، حفل الفنان العالمي چوزيف تواضروس .

ويقدم چوزيف تواضروس باقة من أشهر أعماله الموسيقية، والتي جعلت منه أحد أهم الموسيقيين الذين ظهروا في أستراليا في العزف على آلة العود، واستطاع أن يحصد جائزة ARIA 6 مرات، كما حصل على وسام أستراليا عام 2016 .

قام جوزيف تواضروس، بأداء أعماله الخاصة مع عدد من كبرى الفرق الفنية حول العالم منها، أوركسترا الحجرة الأسترالية، أوركسترا أوكرانيا الوطنية، كاميراتا سالزبورج، أكاديمية الموسيقى القديمة، كونشيرتو العود والأوركسترا مع سيدني السيمفونية.

سجل موسيقاه مع نجوم موسيقى الجاز منهم جون أبيركرومبي، جاك دي جونيت، روي آيرز، بيلا فليك، مايك ستيرن، جوي دي فرانشيسكو، ريتشارد بونا وكريستيان ماكبرايد.