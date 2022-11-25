الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الغد» يطالب البرلمان الأوروبي بإنقاذ شعوبه وعدم التدخل فيما لا يعنيه

موسى مصطفى
موسى مصطفى
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أكد موسى مصطفى رئيس حزب الغد، أنه يرفض بشكل كامل بيان البرلمان الأوروبي الذي من المفترض ألا يتدخل فيما لا يعنيه ويبحث عن حقوق الشعوب الأوروبية المهدد بالموت لسبب نقص الغذاء والطاقة وهي بدائيات حقوق الإنسان.

وقال موسى مصطفى إن الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة التي تهتم بكل نواحي حقوق الإنسان فمصر طورت العشوائيات وتفرج عن الغارمين والغارمات وآلاف السجناء وهو أمر غير متوافر في أغلب دول العالم.

وأشار موسى مصطفى، إلى أن علاء عبدالفتاح وأي محبوس لم يخرج أو ينال العفو الرئاسي لأنه متهم في قضايا تمس أمن الدولة أو تحريض أو قضايا ارهاب.

وأضاف موسى مصطفى أنه يجب على الجميع أن يعلم أن مصر تقود ولا تقاد ومصر لا تلوى ذراعها ولا تقبل أية تدخلات في شؤونها.

موسي مصطفي حزب الغد البرلمان الاوروبى حقوق الشعوب حقوق الانسان العشوائيات

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