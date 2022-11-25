رسميا.. فرج عامر رئيسًا لنادى سموحة

أسفرت نتيجة انتخابات نادي سموحة التي أجريت اليوم الجمعة، عن انتخاب محمد فرج عامر رئيسًا للنادي وذلك باختيار الجمعية العمومية عقب حصوله على ما يقرب من 9 آلاف صوت.

وتفوق فرج عامر على وليد عرفات الذي حصل على ما يقرب من 6 آلاف صوت.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال، وتم إدراج انتخاب رئيس جديد للنادي من بين 6 مرشحين على مقعد الرئاسة.

وأعلن مسؤولو نادي سموحة أسماء المرشحين الذين لهم حق خوض الانتخابات على مقعد رئاسة النادة خلال الجمعية العمومية 6 أسماء وهم: أحمد الصغير ورفعت مرسي ومحمد فرج عامر ومحمد مجاهد وهاني محمد أمين ووليد عرفات.

وقرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة وليد عرفات، في اجتماعه الذي أقيم الجمعة الماضي، أن يكون اليوم الجمعة موعدا لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات على منصب رئيس النادي.