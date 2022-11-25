الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 40 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية
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شنت مباحث التموين بالغربية، حملة على مدار 24 ساعة، حررت خلالها 40 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العميد إيهاب عبدالحليم، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 38 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وكان مدير أمن الغربية، قد وجّه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

تحرير 40 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن محافظة الغربية إتخاذ الإجراءات القانونية إحكام الرقابة علي الأسواق الإعلان عن الأسعار الإجراءات القانونية الرقابة على الأسواق الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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