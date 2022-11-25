طرح البوستر الدعائى لأغنية أصالة الجديدة «دام عزك»

تستعد النجمة السورية أصالة نصري، لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “دام عزك”، وذلك على طريقة الـ"سينجل".

وطرحت الشركة المنتجة لأغنية أصالة الجديدة “دام عزك” البوستر الدعائي للأغنية تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وطرحت النجمة أصالة نصري، أغنيات ألبومها الغنائي الجديد «شايفة فيك»، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، الذى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربي، أولى هذه الأغنيات بعنوان «فرحة وبس»، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية فجاءت بعنوان «فقدت نفسي» وهي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية «أنا حرّة» وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان «كفوكيم» وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

أما خامس هذه الأغنيات فكانت بعنوان «بالسلامة» وهي من كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان «متضايق يفارق» وهي من كلمات محمد أبونعمة، وألحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ. أما سابع أغنية فجاءت بعنوان «منى وفى» وهى من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة جاءت بعنوان «زي المعجزات»، وهى من كلمات محمد الأياتي، وألحان أيمن أرتيست، وتوزيع بيدو أرتيست، أما الأغنية الأخيرة فكانت أغنية «شايفة فيك» وهى تاسع أغنيات ألبومها الذي يحمل نفس اسم الأغنية «شايفة فيك»، وهي من كلمات نادر عبدالله، وألحان رامي صبري.