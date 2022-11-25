الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البوستر الدعائى لأغنية أصالة الجديدة «دام عزك»

أصالة
أصالة
ads

تستعد النجمة السورية أصالة نصري، لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “دام عزك”، وذلك على طريقة الـ"سينجل".

وطرحت الشركة المنتجة لأغنية أصالة الجديدة “دام عزك” البوستر الدعائي للأغنية تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

 

وطرحت النجمة أصالة نصري، أغنيات ألبومها الغنائي الجديد «شايفة فيك»، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، الذى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربي، أولى هذه الأغنيات بعنوان «فرحة وبس»، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية فجاءت بعنوان «فقدت نفسي» وهي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية «أنا حرّة» وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان «كفوكيم» وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

أما خامس هذه الأغنيات فكانت بعنوان «بالسلامة» وهي من كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان «متضايق يفارق» وهي من كلمات محمد أبونعمة، وألحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ. أما سابع أغنية فجاءت بعنوان «منى وفى» وهى من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة جاءت بعنوان «زي المعجزات»، وهى من كلمات محمد الأياتي، وألحان أيمن أرتيست، وتوزيع بيدو أرتيست، أما الأغنية الأخيرة فكانت أغنية «شايفة فيك» وهى تاسع أغنيات ألبومها الذي يحمل نفس اسم الأغنية «شايفة فيك»، وهي من كلمات نادر عبدالله، وألحان رامي صبري.

أصالة: «شكرا» مصر العظيمة اللى شفت روحي منّ كلّ أوجاعها

النجمة السورية أصالة أصالة دام عزك المملكة العربية السعودية السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

الآن.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة وباقي المباريات المتاحة على القناة

مهمة مستحيلة.. سيناريو مجنون يقود قطر للتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

«البطولة المطلقة» حُلم لم يتحقق.. محطات فى مسيرة «خالد الصاوى» الفنية

«المصريين هيشجعوا مين؟».. تحدٍ بين سفارتى مصر وأمريكا بالقاهرة على مباراة كأس العالم 2022

غدًا.. نظر دعوى إعادة جلسات النصح والإرشاد ضمن إجراءات إشهار الإسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل