شعيتو: لو وجهت روسيا سلاحها للشعب الأوكرانى لقتل مئات الآلاف

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن روسيا لا تتحمل المسئولية عما يجري في أوكرانيا، وإنما يتحمل المسئولية أمريكا وحلف الناتو الذين يمولون المرتزقة، مؤكدًا أن روسيا لا توجه سلاحها للشعب الأوكراني، ولو وجه للشعب الأوكراني لقتل مئات الآلاف.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن لوجانسك ودونيتسك تتعرضان للقصف منذ 8 سنوات وتسبب القصف الأوكراني في قتل 13 ألف قتيل، بينما روسيا تقوم بصد الهجمات فقط ولم تبدأ المعركة بعد، وعلى روسيا أن ترد على قصف بعض المراكز والبنية التحتية التي تستعملها المنظمات والإرهابيون والمرتزقة الذين يأتون من الغرب.

وأردف: «روسيا لا توجه سلاحها إلى الشعب الأوكراني، ولو كان هذا القصف موجهًا للشعب الأوكراني كما فعلت الولايات المتحدة في العراق وسوريا وليبيا، لنشروا صورًا لأطفال قتلى، وحتى الآن التليفزيونات الأوكرانية التي تزور لم تنشر أي صورة عن إصابة المدنيين في هذه المناطق».