أخلاقنا الجميلة.. كيف تدعم صديقك عند تعرضه لصدمة نفسية؟

الأحداث الصادمة تحدث كل يوم، ويمكن أن تشمل هذه الأحداث العنف الأسري والاعتداء، والاعتداء الجنسي أو الجسدي، والاعتداء العاطفي، وتجارب التحيز، والتمييز، والتحرش، والكوارث الطبيعية، والحوادث الخطيرة والإصابات.

من الطبيعي أن ترغب في جعل شخص تحبه وتهتم به يشعر بتحسن مرة أخرى، لكن من المهم أن تتقبل ما حدث، لا يوجد ما يمكنك قوله أو القيام به للتخلص من آلام الشخص، وسيحدث ذلك مع الوقت والدعم المناسب، اشرح لهم أنك آسف لما واجهوه وأنك موجود لمساعدتهم بأي طريقة يحتاجون إليها.

وعملًا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، نوضح لكم طرقًا لكيفية دعم صديقك عند تعرضه لصدمة نفسية كما وضحها موقع "Better health".

قدم الدعم بعد حدث مؤلم

من الجيد دائمًا أن تسأل الشخص الذي تعرض لحدث مؤلم عما يمكنك فعله لدعمه. تتضمن الاقتراحات لدعم صديق أو فرد من العائلة ما يلي:

خصص وقتًا لتكون مع هذا الشخص وأوضح له أنك متاح، ففي بعض الأحيان، قد يكون هناك ميل إلى الرغبة في نقل شخص ما قبل أن يصبح جاهزًا، لأن التجربة الصادمة تجعلنا نشعر بعدم الارتياح، حاول تجنب القيام بذلك، ويمكن للأشخاص الذين مروا بتجربة مؤلمة أن يشعروا بالاطمئنان من خلال الاتصال البشري.

لا تأخذ مشاعرهم على محمل الجد، قد يكونون عصبيين أو مكتئبين أو غاضبين أو خائفين. المشاعر القوية والانفجارات العاطفية شائعة، وحاول ألا تأخذ الأمر على محمل شخصي، من المهم أن ندرك أنهم مروا بتجربة مرهقة وأن ردود أفعالهم طبيعية وسوف تهدأ بمرور الوقت.

يمكنك المساعدة من خلال طمأنة الشخص بأن ردود أفعاله طبيعية

قدم الدعم العملي، حيث يمكنك القيام بالأعمال المنزلية أو التسوق لشراء البقالة من أجلهم، أو اصطحاب أطفالهم من المدرسة.

شجع الشخص على الاعتناء بنفسه، على سبيل المثال، عن طريق تناول الطعام بشكل جيد، وتجنب الكحول أو المخدرات أو المنبهات، ومحاولة الحفاظ على عادات نوم منتظمة.

قد تحتاج إلى السماح للشخص بالوقت بمفرده

دعهم يعرفون أنك موجود من أجلهم دون إصدار أحكام، فقد يكون من المفيد أيضًا أن تقترح على شخص ما أن يحافظ على عاداته وعاداته اليومية المنتظمة.

يمكن أن يكون الحديث عن الصدمة أمرًا مهمًا

وتشمل الاقتراحات ما يأتي:

اسمح للشخص بالتحدث عما حدث، حتى لو انزعج، فقط كن هادئًا واستمع جيدًا، حيث إن الانزعاج لا يساعد.

لا تصر على الحديث إذا كان الشخص لا يريد ذلك، فقد يحتاجون إلى وقت ليكونوا بمفردهم مع أفكارهم. أخبرهم أنك موجود للاستماع متى شعروا بالاستعداد.

طمئنهم بأنك تهتم وتريد أن تفهم قدر الإمكان ما حدث لهم. قد يقولون إنه لا يمكنك فهم ما مروا به وإغلاقك، فإذا اتبعوا هذا النهج، فإنهم يخاطرون بأن يصبحوا معزولين عن شبكات الدعم الخاصة بهم، فقط كن صبورًا وشاهد ما يمكنك فعله أيضًا للمساعدة.

حاول أن تتأكد من وجود شخص آخر يمكنه التحدث معه إذا كان لا يريد التحدث معك بشأن ذلك، وإذا كان هناك بعض القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها، فتحدث عن الموقف مع الشخص وساعده على تحديد الخيارات المختلفة، ومع ذلك، لا تتخذ القرار نيابة عنهم أيضًا، وإذا كانت فترة قصيرة فقط بعد الحدث الصادم، فاقترح أنه قد يكون الانتظار لفترة أطول قليلًا قبل اتخاذ القرار فكرة جيدة.

ما لا تفعله أو تقوله

تتضمن بعض الطرق التي قد تكون غير مفيدة للاستجابة بها ما يلي:

لا تتجنب الحديث عن الحدث.

لا تعتقد أنك تعرف كيف يجب أن يفكر الشخص أو يشعر أو يتصرف، لأن استجابة الجميع مختلفة.

لا تستخدم عبارات عامة مثل "انظر إلى الجانب المشرق" أو "ابحث عن الجانب المشرق" ، ولكن ساعدهم في التفكير فيما لديهم.

لا تحكم على أفكارهم أو مشاعرهم، فالقبول يساعد في وضع الأشياء في سياقها.

لا تكن صبورًا أو تتوقع منهم "تجاوز الأمر" في وقت معين، فقد يستغرق التعافي من الحدث شهورًا أو أكثر.

لا تصر على أنهم بحاجة إلى مساعدة احترافية، فلا يحتاج كل من يتعرض لحدث مؤلم إلى العلاج، لأنه سيكون أكثر فاعلية إذا حصلوا عليه عندما يريدون، حتى لو كان ذلك متأخرًا عما هو مثالي.

ساعدهم على الاسترخاء والمشاركة في الأنشطة

الاسترخاء والمرح هما أداتان مهمتان للتعافي. تشمل الاقتراحات:

حاول إشراك الشخص في نشاط بدني، مثل المشي أو السباحة، حيث تعمل التمارين الرياضية على التخلص من المواد الكيميائية الناتجة عن التوتر، وتقلل من توتر العضلات، وتشجع على النوم بشكل أفضل.

بينما يحتاج الشخص لقضاء بعض الوقت بمفرده، ساعده على تحقيق التوازن، ويمكن أن تساعد التنشئة الاجتماعية، حتى الأحداث البسيطة مثل الجلوس مع الأصدقاء في تقليل مستويات التوتر.

الضحك هو شفاء رائع للتوتر، ابحث عن طرق لمساعدتهم على الابتسام أو الضحك.