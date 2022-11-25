برلمانية تثمن توجيهات الرئيس السيسي بتطوير وتنمية جزيرة الوراق

ثمنت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير وتنمية جزيرة الوراق، موضحة انه أمر لابد ‏منه، وخاصة مع التطورات التى تحدث في كافة ربوع الجمهورية، مؤكدة أن الدولة لن تقبل ‏بوجود أى أماكن عشوائية أو غير صالحة للمعيشة بدون تطوير.‏

وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان صادر عنها، أن جزيرة الوراق عانت من الإهمال وافتقار الخدمات والمرافق لعقود طويلة، فضلا عن انتشار العشوائية في ‏المباني بالجزيرة وضيق شوارعها وصعوبة وصول أى خدمات لها لإحاطتها بالمياه ‏من كل جانب، متابعة: "حين نتحدث عن الوضع قبل التطوير الأخير الذي تم على أرض ‏الجزيرة فإننا نتحدث عن مأساة كان لابد من معالجتها".

وقالت النائبة البرلمانية إن الجزيرة تفتقر لوجود الخدمات والمرافق بها لخدمة المواطنين، حيث يتم الصرف فى مياه النيل مباشرة، بالإضافة إلى أن الأراضي والمساكن عشوائية ‏بدون تراخيص، مع عدم وجود سيارات قمامة داخل الجزيرة ما أدى لانتشارها، بخلاف عدم وجود أى خدمات لأهالي الجزيرة لصعوبة توصيلها نظراً لعشوائية ‏المباني وصعوبة توصيل الخدمات.‏

أما بالنسبة للشائعات التي ترددها الجماعات الإرهابية بشأن بيع الجزيرة وطرد أهلها وهدم منازلهم، أكدت عضو مجلس النواب أنها ليس لها أي أساس من الصحة، بدليل أنه عند إنشاء ‏محور روض الفرج تم تعويض الأهالي أصحاب الأراضي التي يمر بها ‏المحور بتعويضات مناسبة، وصلت في عام 2016 إلى حوالي 200 ألف جنيه ‏للقيراط الواحد، موضحة أنه تم تخيير الأهالي بين الحصول على تعويضات عادلة أو ‏وحدات سكنية بديله أو توفير مسكن ملائم لحين الإنتهاء من أعمال التطوير فالعودة ‏إلى الجزيرة مثلما حدث لسكان مثلث ماسبيرو‏