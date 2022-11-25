ضبط 7 آلاف عبوة أدوية فارغة داخل مطبعة دون ترخيص فى السلام

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، من ضبط "المسئول عن مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول" لإدارته المطبعة دون ترخيص وطباعة عبوات أدوية فارغة وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على "7000 عبوة أدوية".

وبمواجهة المتهم أمام اللواء علي نور الدين، مدير مباحث تموين القاهرة، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمر اللواء محمد عبدالله، مساعد وزير الداخلية، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.