الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 آلاف عبوة أدوية فارغة داخل مطبعة دون ترخيص فى السلام

مطبعة
مطبعة
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تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، من ضبط "المسئول عن مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول" لإدارته المطبعة دون ترخيص وطباعة عبوات أدوية فارغة وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على "7000 عبوة أدوية".

وبمواجهة المتهم أمام اللواء علي نور الدين، مدير مباحث تموين القاهرة، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمر اللواء محمد عبدالله، مساعد وزير الداخلية، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أرباح غير مشروعة إدارة مباحث التموين اللواء أشرف الجندي اللواء محمد عبدالله تحرير المحضر تحقيق أرباح غير مشروعة قسم شرطة السلام أول مباحث تموين القاهرة

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