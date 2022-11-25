حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائرالأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (18) قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من الموادوالأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة19متهم لـ 9منهم معلومات جنائية، تنفيذ (7382) حكم قضائى متنوع، ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.