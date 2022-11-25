الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

في ثاني مبارياته بكأس العالم.. ثلاثي هجومي يقود منتخب إيران أمام ويلز

منتخب إيران
منتخب إيران
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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الإيراني، تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب ويلز، في الثانية عشرة ظهرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوسيل الأيقوني)، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2022.

وسيقود سردار أزمون، هجوم منتخب إيران، في لقاء اليوم، إلى جانب كل من مهدي طارمي، وعلي جولزاده.

وكانت ويلز، قد تعادلت في مباراتها الماضية أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف لكل منهما، بينما سقطت إيران، في فخ الخسارة الثقيلة أمام إنجلترا، بستة أهداف مقابل هدفين.

- تشكيل منتخب إيران

وجاء تشكيل منتخب إيران، على النحو التالي:
حراسة المرمى: حسين حسيني
خط الدفاع: ميلاد محمدي، مجيد حسيني، مرتضى بورعليجنجي، رامين رضائيان
خط الوسط: سعيد عزت اللهي، أحمد نورالهي، إحسان حاج صافي
خط الهجوم: مهدي طارمي، سردار أزمون، علي جولزاده
وسيلتقى منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة، في التاسعة مساء، على ستاد البيت بمدينة الخور، ضمن لقاءات المجموعة ذاتها.

كارلوس كيروش ويلز كأس العالم 2022 سردار أزمون إيران منتخب ايران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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