الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال حملات تفتيشية.. ضبط 4988 مخالفة لمخابز في المحافظات

ارشيفية
ارشيفية
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 نفذت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط 4988 قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (69,750 طن دقيق بلدى "مستندي" –  13,670 طن دقيق بلدى "عينى" – 964 بطاقة تموينية ذكية – 52350 رغيف بلدى مدعم).

 كما تم ضبط 170 قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت ( 1851,095 طن أرز شعير)، وضبط 25 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (287,085 طن "أرز أبيض – فول – عدس – سكر – زيت طعام – مكرونة – ملح طعام – أقماح" – 60,650 طن دقيق أبيض "عينى" – 645 عبوة "مسلى – جبن" – 2819 لتر "خل – زيت طعام").

 كما تم ضبط قضية فى مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (20 طن "أسمنت")  وضبط 75 قضية إستيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها ( 32,850  طن دقيق بلدى "عيني" – 60,504 طن "سكر ، أرز ، زيت ، مكرونة ، أسمدة" مدعمة -  573 عبوة "زيت تمويني").

شرطة التموين مخالفات المخابز دقيق بلدي التلاعب توريد وتداول الأرز الشعير

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