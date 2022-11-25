خلال حملات تفتيشية.. ضبط 4988 مخالفة لمخابز في المحافظات

نفذت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط 4988 قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (69,750 طن دقيق بلدى "مستندي" – 13,670 طن دقيق بلدى "عينى" – 964 بطاقة تموينية ذكية – 52350 رغيف بلدى مدعم).

كما تم ضبط 170 قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت ( 1851,095 طن أرز شعير)، وضبط 25 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (287,085 طن "أرز أبيض – فول – عدس – سكر – زيت طعام – مكرونة – ملح طعام – أقماح" – 60,650 طن دقيق أبيض "عينى" – 645 عبوة "مسلى – جبن" – 2819 لتر "خل – زيت طعام").

كما تم ضبط قضية فى مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (20 طن "أسمنت") وضبط 75 قضية إستيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها ( 32,850 طن دقيق بلدى "عيني" – 60,504 طن "سكر ، أرز ، زيت ، مكرونة ، أسمدة" مدعمة - 573 عبوة "زيت تمويني").