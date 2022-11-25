الفن والحفاظ على الهوية لقاء مفتوح بمكتبة مصر العامة.. غدًا

الفن والحفاظ علي الهوية، عنوان اللقاء الذي تنظمه مكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بشارع جمال حمدان، المتفرع من شارع النيل بالجيزة، في الرابعة من مساء غد السبت.

هذا ويشارك في الأمسية كلا من: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، الفنان سامح الصريطي، الفنان طارق الدسوقي، والكاتب محمد هاني، الكاتب أيمن عدلي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد أيوب.

وتتخلل فقرات الأمسية، فواصل موسيقية فنية، والتي تقدمها فرقة نجوم الطرب، بقيادة المايسترو مصطفي أحمد، وتضم باقة من أجمل أغنيات الزمن الجميل الطربية.

وتتناول أمسية “الفن والحفاظ علي الهوية”، دور الفن في الحفاظ علي الهوية الوطنية، وترسيخ الانتماء والإيمان بها. خاصة وأن الفن يرتبط بالمجتمع في علاقة فريدة، هي نواة علم اجتماع الفن، الذي ينتج فيه الفن من قبل الفنانين .

ولا يمكن لمجتمع أن يزدهر وينمو من دون وجود الفن فيه، كما لا يمكن تحقيق نهضة ثقافية ومعرفبة إلا من خلاله، فالفن ينطوي علي استجابات لكثير من التحديات التي تواجه المجتمعات. وإدراك العلاقة الوثيقة بين الفن وترسيخ الهوية الوطنية، من خلال الأعمال التي يقدمها عبر وسائطه المتعددة، سواء من خلال الأفلام التليفزيونية أو السينمائية، الأعمال المسرحية والإذاعية، تسهم في شتي جوانب ترسيخ الهوية الوطنية والانتماء.

كما تلقي أمسية “الفن والحفاظ علي الهوية”، الضوء علي دور الفيلم السينمائي في البحث عن الروح المصرية وتأصيلها، فالسينما ليست صناعة فقط، ولكنها نشاط روحي، فكري ووجداني.

والجمهور الذي صفق لانتصار الفارس العربي، ببطولته الفردية خلال الأفلام السينمائية والفنية، هو الذي تأثر بترسيخ هذه الروح الوطنية وبث الإنتماء في نفسه.

يشار إلي أن الفنانة سميرة عبد العزيز، يدأت مسيرتها الفنية من خلال إذاعة الإسكندرية، وتميزت بمشاركتها في البرنامج الإذاعي “قال الفيلسوف”. تزوجت من الكاتب السيناريست محفوظ عبد الرحمن.

قدمت سميرة عبد العزيز خلال مسيرتها الفنية العديد من الأدوار المتميزة، من بينها مسلسلات: بوابة الحلواني، ضمير أبلة حكمت، أم كلثوم، إمام الدعاة، القضاء في الإسلام، أحلام عادية، الوعد الحق، ملك روحي، بنت من شبرا، أشجار النار، الجبل، وادي فيران، الإمام الترمذي، ليلة سقوط غرناطة وغيرها.